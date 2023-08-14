Заважав фотографуватися: хлопчик упав із висоти 30 метрів у Гранд-Каньйоні і вижив

Вайатт Кауффман не пам'ятає як він потрапив до лікарні. Серед травм хлопчика — дев'ять зламаних хребців, розрив селезінки, перелом руки й колапс легені.

У США 13-річний Вайатт Кауффман вижив після того, як послизнувся і впав із висоти майже 100 футів (30 метрів) у Великому каньйоні (Гранд-каньйон) в американському штаті Аризона. Про це пише BBC News.

Рятувальникам знадобилося дві години, щоб витягнути хлопчика після падіння з уступу на Північному схилі популярного туристичного об'єкта. Його доправили в лікарню із серйозними травмами, але вже виписали.

Вайатт розповів місцевому телеканалу, що впав, коли відсувався з дороги, щоб люди могли фотографувати. За його словами, він присів навпочіпки і тримався однією рукою за камінь, коли втратив хватку і почав падати назад.

"Після падіння я нічого не пам'ятаю. Пам'ятаю тільки, що я трохи отямився, опинився в машині швидкої допомоги, у вертольоті, сів у літак і дістався сюди", — розповів він журналістам, перебуваючи в лікарні.

Серед його травм — дев'ять зламаних хребців, розрив селезінки, перелом руки й колапс легені.

Ілюстративне фото Фото: Pixabay

У порятунку брали участь десятки рятувальників. Вайєтта витягла на поверхню команда Національного парку Гранд-Каньйон, яка спустилася по скелі, вирішивши, що вертолітна операція неможлива через особливості рельєфу.

"Ми надзвичайно вдячні всім за виконану роботу", — сказав батько постраждалого хлопчика, Браян Кауффман, який на момент події перебував удома в Північній Дакоті.

"Нам просто пощастило, що ми привезли нашу дитину додому в машині на передньому сидінні, а не в коробці", — додав він.

Вайатт був на екскурсії в Гранд-Каньйоні разом з іншими членами своєї сім'ї.

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