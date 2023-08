Продірявив горло: британця госпіталізували через те, що він стримав сильне чхання (фото)

Лікарі сказали, що струмені повітря застрягли в деяких тканинах горла і розірвали його. Вони зазначили, що спонтанний розрив гортані трапляється дуже рідко.

У Великій Британії чоловік, ім'я якого залишилося в таємниці, пошкодив горло через те, що стримав сильний чих. Про це пише NDTV.

У звіті лікарі повідомили, що раніше здоровий британець звернувся до служби швидкої допомоги зі "зміною голосу" після особливо "сильного чхання".

Згідно зі статтею, опублікованою в журналі BMJ Case Reports у 2018 році, 34-річний британець спробував придушити чхання, затиснувши рот і перекривши обидві ніздрі, але сила чхання призвела до розриву горла. У тексті під назвою "Snap, crackle, and pop: when sneezing leads to crackling in the neck" стверджувалося, що чоловік "намагався зупинити процес, затиснувши ніс і затиснувши рот".

Після цього у британця з'явилися дивні симптоми: біль під час ковтання, зміна голосу, відчуття хрускоту і припухлості в шиї. Він вирішив звернутися по медичну допомогу.

Лікарі сказали, що цівки повітря застрягли в деяких тканинах горла і розірвали його. Спонтанний розрив гортані трапляється дуже рідко, зазвичай його спричиняє блювота, блювотний рефлекс, сильний кашель або будь-яка травма.

Спонтанний розрив гортані зустрічається дуже рідко. Фото: BMJCaseReports

Чоловіка взяли під медичний нагляд, щоб виключити ризик розвитку глибокої інфекції шиї. Пацієнту встановили живильну трубку і призначили антибіотики. Через два тижні він одужав і почав приймати м'яку їжу.

"Переривання чхання шляхом блокування ніздрів і рота — небезпечний маневр, і його слід уникати. Це може призвести до численних ускладнень, таких як псевдомедіастинум [повітря, що потрапило до грудної клітки між обома легенями], перфорація барабанної перетинки [перфорована барабанна перетинка] і навіть розрив церебральної аневризми [кровоносна судина, що роздувається, в головному мозку]", — пишуть автори статті.

