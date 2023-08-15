Херувими з пекла: подружжя повністю змінило своє тіло і потрапило до Книги рекордів Гіннеса (фото)

Подружжя називає численні татуювання та операції естетикою і зазначає, що не шкодує про свої вчинки, адже це саме те, що їм подобається.

Габріела Перальта та її чоловік Віктор, які познайомилися в Аргентині, були занесені до Книги рекордів Гіннеса за "найбільшу кількість модифікацій тіла". Подружжя має загалом 91 татуювання та модифікацію, включно зі шрамами, чорними очними яблуками і роздвоєним язиком. Про це повідомляє видання Мirror.

Габріела Перальта вийшла заміж за шоумена понад 15 років тому після того, як їх пов'язала любов до зміни свого тіла.

Однією з останніх процедур, які провела британка, стало вживлення імпланта під шию, щоб її руки здавалися більшими.

"Я хотіла зробити цю модифікацію, бо хочу додати об'єму своєму тілу. Насправді модифікація для мене є частиною мого повного зовнішнього вигляду і додає нову деталь до образу. Це і робить мене справжньою", — пояснила вона.

Жінка розповіла, що процес не приносить їй дискомфорту.

"Мені кумедний біль. Це частина шоу, він не йде ні в яке порівняння ні з чим іншим. Це інструмент, щоб домогтися оптимальних результатів", — каже Габріела Перальта.

Подружжя вважає, що їхні дії мають естетичний характер, адже так вони прикрашають себе.

"Для мене негативних реакцій не існує, бо я не звертаю на них уваги. Я впевнена в тому, що мені подобається і чого я хочу для себе, тому я не догоджаю своїм життям іншим людям і не даю змоги їм вторгатися в нього. Я ні про що не шкодую", — додала жінка.

Габріела Перальта та її чоловік Віктор

Нагадаємо, що 56-річна мешканка Німеччини витратила 29 тисяч євро на татуювання по всьому тілу, щоб виглядати як "красивий луг". Тепер тіло Керстін Трістан вкрите тату трохи менше, ніж повністю, і, за її словами, вона любить себе як ніколи раніше