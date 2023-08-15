Солідний депозит: чоловік дізнався про джекпот у $3 млн через місяць після перемоги

Числа у білеті Рефухіо Альмейди збіглися з першими п'ятьма номерами та принесли приз у розмірі 1 млн доларів, який перетворився на 3 млн доларів, коли випав "Мегаплікатор". У цьому розіграші він множив виграну суму на 3.

У США Рефухіо Гонсалес Альмейда зі штату Юта, який вирішив двічі з'їздити в Айдахо, щоб купити білети Mega Millions, зрештою виграв 3 млн доларів, але дізнався про це тільки через місяць. Про це пише UPI.

Чоловік розповів представникам лотереї Айдахо, що він регулярно їздить до Малада для купівлі лотерейних білетів, і зрештою здійснив дві поїздки за один вікенд, щоб переконатися, що в нього достатньо білетів для розіграшу Mega Millions 4 липня, коли джекпот становив близько 400 млн доларів.

"Гра в лотерею — це моє хобі. Коли я не виграв джекпот тієї п'ятниці, я подумав: "Мені потрібен білет на 4 липня", і в суботу я знову поїхав у Малад. Я купив усі ігри, включно з Mega Millions. У мене було багато білетів", — сказав він.

За словами Алмейди, він повернувся до Маладу, щоб перевірити свої білети, тільки через місяць.

"У мене було 2 і 8 доларів приз, не так уже й багато. А потім вони перевірили цей білет і сказали, що я маю віднести його до Комісії з лотерей. І ось я тут", — розповів Альмейда офіційним представникам.

Числа у білеті Альмейди збіглися з першими п'ятьма номерами й принесли приз у розмірі 1 млн доларів, який перетворився на 3 млн доларів, коли випав "Мегаплікатор". У цьому розіграші він множив виграну суму на 3.

За словами переможця, він планує інвестувати свої призові гроші.

"Я відразу ж віднесу їх у банк і покладу на депозит", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік, який втратив 6,5 млн фунтів, відсидів у в'язниці і жив на вулиці. Лі Раян, який зірвав великий джекпот, витратив гроші на величезний особняк, два супербайки Ducati, вертоліт, кілька шикарних автомобілів і літак. До 2010 року чоловік розорився і залишився без даху над головою.

Також стало відомо, що жінку змусили віддати $1,3 млн колишньому чоловікові. Деніз Россі розірвала 25-річний шлюб і подала на розлучення з чоловіком Томасом лише через 11 днів після того, як виграла величезну суму в лотерею, зберігши свій виграш у таємниці. Суд зобов'язав жінку виплатити суму, яка становить вартість призу.