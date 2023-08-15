Родині загрожує щоденний штраф у розмірі $7500 від міста за "рай для метеликів" у саду

Сім'я Барнсів, яка оскаржуватиме дії міської влади в суді, намагалася створити місце для запилювачів, таких як бджоли та метелики. На їхньому подвір'ї росли золотушник, ехінацея, мак лісовий, пурпурні айстри та молочай.

У Канаді, на початку літа цього року, міська влада Берлінгтона (провінція Онтаріо), озброївшись інструментами для знищення бур'янів, без попередження прибула до будинку сім'ї Барнс, щоб "очистити" їхній двір від високих рослин. Про це пише TCD.

Це сталося після того, як міська влада пригрозила власникам саду щоденними штрафами в розмірі 10 000 канадських доларів (близько 7500 доларів США) за "порушення закону". Замість стягнення грошей вони вирішили самі очистити двір Барнсів.

Видання зазначає, що конфлікт між сім'єю та містом розпочався з вирощування "раю для метеликів" з рослин без дотримання висоти рослинності, яка має бути менше ніж 20 см (близько 8 дюймів). Були пред'явлені також інші порушення, які власники саду оскаржують.

Сім'я намагалася зробити "райський куточок для метеликів" Фото: Flickr

Цей інцидент викликав гнів у спільноті r/NoLawns (наразі 179 000 учасників) після того, як один із користувачів опублікував статтю в газеті Toronto Star.

У статті наголошується, що власниця будинку Карен Барнс має ступінь магістра екології та залучила консультанта з природного садівництва, а також авторитетного юриста-еколога, щоб відповісти на початкові звинувачення міської влади й довести, що двір відповідає винятку для цілеспрямованих, "натуралізованих" територій. Чиновники стверджують, що двір не відповідає встановленим вимогам.

Консультант, який оцінив стан подвір'я і дійшов висновку, що воно "навмисно засаджене", повідомив, що міський інспектор із дотримання законів натомість назвав його "недоглянутим" і "неодноразово посилався на присутні бур'яни".

Сім'я Барнсів, яка оскаржуватиме дії міської влади в суді, намагалася створити місце для запилювачів, як-от бджоли та метелики, з такими рослинами, як золотушник, ехінацея, мак лісовий, пурпурові айстри та молочай.

На їхньому подвір'ї росли золотушник, ехінацея, мак лісовий, пурпурні айстри і молочай Фото: The Toronto Star

Вважається, що створення сприятливого для запилювачів подвір'я сприяє збільшенню розміру, кількості та смакових якостей фруктів і овочів, що ростуть поблизу. Двори з місцевими рослинами дають змогу економити гроші, час і воду, використовуючи менше хімікатів.

У коментарях до повідомлення на Reddit критикують жорсткі й офіціозні дії міської влади, зокрема погрози штрафами.

"Ці штрафи драконівські й абсолютно необґрунтовані, з огляду на те, що жодної "шкоди" району чи місту не завдається", — написав один із користувачів форуму.

Раніше Фокус повідомляв, що жителям швейцарського міста заборонили користуватися авто. Місцеві жителі давно звикли до відсутності особистого автотранспорту і віддають перевагу громадському або ходьбі пішки.

Також стало відомо, що жителі села занадто налякані через банди, щоб виходити на вулицю ввечері. Найпоширенішим видом злочинів, скоєних у містечку, є насильницькі та сексуальні злочини. За останній рік було зареєстровано 538 інцидентів.