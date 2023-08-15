З минулого в майбутнє і навпаки: люди можуть "гуляти в часі" через "крижаний міст" (фото)

На нашій планеті є одне місце, де можна переміщатися на день вперед і на день назад. Однак це заборонено законом, бо один з островів належить Америці, а другий Росії.

США і РФ можуть бути серйозними суперниками на міжнародній арені, але на Землі є одне місце, де можна пройти між двома наддержавами, коли замерзне лід. Про це пише Daily Star.

На нашій планеті є одне місце, де можна переміщатися на день вперед і на день назад — щоправда, це заборонено законом. За таким незвичайним заняттям можна застати людей на островах Діоміда. Ще більш дивним і незвичним його робить те, що обидва кінці подорожі знаходяться на території Росії та США.

Пара островів у Беринговій протоці офіційно називається Великий Діомід, який є російським, і Малий Діомід, який входить до складу американського штату Аляска. У найближчих точках ці два острови знаходяться на відстані менше ніж 4 кілометрів один від одного.

"Острови Діоміда розділяють лише 4 кілометри, але більший острів випереджає свого меншого сусіда майже на добу (21 годину), оскільки вони розташовані по обидва боки від Міжнародної лінії зміни дати, що проходить через Тихий океан і позначає межу між одним календарним днем і наступним", — інформує наукова сторінка Geeky Dude у Facebook.

У найближчих точках ці два острови знаходяться на відстані менше 4 кілометрів один від одного Фото: Facebook

Через те, що по центру острова проходить Міжнародна лінія зміни дати, вони отримали прізвиська Острів вчорашнього дня й Острів завтрашнього дня.

Великий Діомід випереджає Малий Діомід майже на добу, але не повністю. Через те, що часові пояси визначаються місцевими жителями, острів Завтра фактично випереджає острів Учора лише на 21 годину.

Попри величезну різницю в часі, взимку через різке зниження температури лід між двома островами замерзає.

"Крижаний міст, який утворюється між двома островами взимку, дає змогу, хоча й незаконно, пройти невелику відстань між ними та "подорожувати в часі". Великий Діомід є найсхіднішою точкою Росії, а на Малому Діоміді живе невелика громада", — передає Geeky Dude.

Раніше Фокус повідомляв, що жителям швейцарського міста заборонили користуватися авто. Місцеві жителі давно звикли до відсутності особистого автотранспорту і віддають перевагу громадському або ходьбі пішки.

Також стало відомо, що жителі села занадто налякані через банди, щоб виходити на вулицю ввечері. Найпоширенішим видом злочинів, скоєних у містечку, є насильницькі та сексуальні злочини. За останній рік було зареєстровано 538 інцидентів.