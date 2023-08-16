Рожевий гігант: рибалка витягнув рекордного морського окуня з глибини 300 метрів (фото)

Чоловік розповів, що до офіційного зважування на сертифікованих терезах залишалося три дні, тому йому довелося витягти нутрощі у риби, що зменшило її вагу.

Під час риболовлі в глибоких водах Prince William Sound на Алясці Кіт ДеГрафф спіймав на гачок те, що він прийняв за палтуса. Виявилося, що чоловік спіймав іншу рибу і встановив новий рекорд. Про це пише Saltwater Sportsman.

Рибалка спіймав північного морського окуня, який став рекордсменом штату за вагою, побивши стару позначку в 39,1 фунта (17,7 кг), спійману 2013 року Генрі Лібманом із Сіетла.

ДеГрафф уперше зважив рибу у віддаленому будиночку, де зупинилися він, його наречена Бетсі Вілсон і троє друзів. За неофіційними даними, вона важила 48 фунтів (21,7 кг). Але до офіційного зважування на сертифікованих вагах залишалося ще три дні. Тому чоловік пустив рибі кров, а потім випотрошив її.

"Я не збирався псувати м'ясо заради рекорду", — сказав ДеГрафф.

Рибалка спіймав північного морського окуня Фото: Facebook/Keith DeGraff

У присутності представника Департаменту з рибальства та дичини Аляски вага морського окуня на сертифікованих вагах становила 42,4 фунта (19,2 кг), що перевищило вагу попереднього рекорду. Світовий рекорд Міжнародної асоціації мисливських риб становить 44,1 фунта (19,95 кг), спійманої Анджело Сціубба 2017 року в районі затоки Глейшер.

ДеГрафф розповів, що він ловив чорну тріску на глибині 1 000 футів (300 м) і "був одразу розчарований, тому що з того, як вона боролася, здавалося, що це палтус".

За даними Saltwater Sportsman, північний морський окунь — один із 33 видів скельних риб Аляски, що мешкає на глибині від 500 до 1500 футів (150-460 м) серед валунів уздовж континентального шельфу штату.

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