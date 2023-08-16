Пропонував знижки: у США будівельник басейнів вкрав у клієнтів $1,5 млн (відео)

Джеймс Статен встиг "обвести навколо пальця" близько 140 клієнтів. Чоловік переказував гроші на свій особистий рахунок, щоб вести розкішний спосіб життя. Зрештою він оголосив себе банкрутом, а басейни так і не були зроблені.

У США власника компанії з будівництва відкритих басейнів звинувачують у розкраданні 1,5 млн доларів у клієнтів у шести округах Флориди. Про це пише Miami Herald.

15 серпня Департамент правоохоронних органів штату Флорида під час пресконференції оголосив про 35 кримінальних звинувачень, пред'явлених Джеймсу Статену, власнику компанії Olympus Pools у Тампі.

За словами спеціального агента Марка Брутнелла, чоловікові висунуто обвинувачення за одним пунктом у скоєнні злочинів за обтяжливих обставин, одним пунктом в організованій схемі шахрайства, 20 пунктами в крадіжці в особливо великих розмірах, 8 пунктами в неправильному використанні коштів на будівництво і 5 пунктами в шахрайстві з підрядниками.

За словами поліцейського, 2021 року до правоохоронних органів звернулися жителі округів Гіллсборо, Паско, Сарасота, Полк, Манаті та Пінеллас, які повідомили, що вони заплатили за будівництво басейнів, яке так і не було завершено.

Джеймс Статен встиг обвести навколо пальця близько 140 клієнтів Фото: WTSP.com

У результаті розгляду скарг агенти виявили 140 клієнтів, які, за словами Брутнелла, стали жертвами Стейтена. З них 31 клієнт мав стандартну схему роботи з Olympus Pools, і їхні справи було використано для висунення звинувачень.

Співробітник поліції також розповів, що протягом приблизно 18 місяців Стейтен і компанія обдурили цих клієнтів на 1,5 млн доларів, які потім були використані на особисті витрати.

"У 2020 році в Olympus Pools були серйозні фінансові проблеми. Власник знав про це, але продовжував вчиняти шахрайські дії", — сказав Брутнелл на пресконференції.

Будівництво басейнів так і не було завершено

Домовласники зустрічалися з торговим представником компанії Olympus Pools, який зазвичай вимагав 10% передоплати для початку реалізації проєкту.

"Якщо ж клієнт, який нічого не підозрював, був готовий заплатити повністю, йому надавали знижку і гарантували набагато швидші терміни завершення робіт", — заявив Брутнелл.

Чоловік переказував гроші на свій особистий рахунок, щоб вести розкішний спосіб життя Фото: WTSP.com

За словами представників компанії, замовникам було обіцяно, що середній термін завершення робіт становитиме близько шести місяців. Співробітник поліції зазначив, що багато басейнів так і не було побудовано.

Пишний спосіб життя

За словами Брутнелла, розслідування фінансових справ Статена показало, що він переказував гроші з комерційних рахунків компанії на свій особистий рахунок, щоб "вести дуже розкішний спосіб життя".

"Цей спосіб життя містив в собі відпустку, ювелірні вироби, автомобілі, ремонт будинку, дорогі вечері та покупки у дизайнерів високого класу", — сказав поліцейський.

За його словами, протягом одного місяця витрати іноді становили від 50 000 до 70 000 доларів США. Стейтен брав своїх співробітників і членів їхніх сімей у поїздки на Кі-Вест, Ямайку, Новий Орлеан і Лас-Вегас, оплачуючи всі витрати.

Чоловік також витратив 53 000 доларів на квитки на Суперкубок, коли 2021 року цей турнір проходив у Тампі.

Оголосив себе банкрутом

6 липня генеральний прокурор Ешлі Муді оголосила про закриття компанії Olympus Pools через Відділ із захисту прав споживачів.

Статену було наказано виплатити компенсацію клієнтам, але він не зміг знайти гроші й подав заяву про особисте банкрутство.

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