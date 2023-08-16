Просила цього не робити: наречена кинула чоловіка наступного дня після весілля

Весілля має стати одним із найщасливіших днів у житті, але для однієї нареченої цей день був повністю зіпсований, коли її чоловік здійснив дивний і нешанобливий вчинок, внаслідок якого вона відчула себе "ображеною".

Жінка, яка вирішила зберегти своє ім'я в таємниці, була настільки вражена діями свого партнера, що вже наступного дня зажадала розлучення. Про це пише The Mirror.

Наречена пояснила, що у неї було "одне правило", яке вона не хотіла б порушувати в день свого весілля. Вона сказала чоловікові, що не хоче, щоб він тикав їй в обличчя весільним тортом, коли прийде час його розрізати. Але замість того, щоб поважати її бажання, наречений вчинив ще гірше. Він схопив її за голову і ткнув обличчям у торт.

"Я вийшла заміж перед Різдвом і сподіваюся, що до кінця січня розлучуся або анулюю шлюб. Мене ніколи не хвилювало заміжжя, але я не була проти нього. Тому, коли мій хлопець зробив мені пропозицію 2020 року, я вирішила погодитися. Кожен із нас узяв на себе приблизно половину відповідальності за організацію весілля, але я думаю, що була доволі розумна в плані компромісів, коли він справді чогось хотів", — писала наречена в дописі, надісланому в колонку порад "Dear Prudence" на сайті Slate.

Єдиною вимогою нареченої було не бруднити її тортом Фото: Slate

Єдиною жорсткою вимогою жінки було те, що на прийомі чоловік не повинен був тикати їй в обличчя тортом.

"Бувши розумною людиною, яка добре мене знає, він цього не зробив. Замість цього він схопив мене за потилицю і засунув мою голову в нього. Це було заплановано, оскільки торт було знищено, а в нього була купа кексів як запасний варіант", — продовжила вона.

Дівчина була обурена тим, що сталося. Вона сказала своєму новому чоловікові, що з ним "покінчено". Відтоді її завалили дзвінками родичі, які вважають, що вона не права, що так швидко розірвала шлюб.

"Я пішла. Наступного дня я сказала йому, що між нами все скінчено. Я залишаюся при своїй думці. Річ у тім, що на свята всі родичі зібралися разом, щоб сказати мені, що я повинна дати йому другий шанс. Вони кажуть, що я занадто бурхливо реагую через свої проблеми. Вони також продовжують говорити мені, що я кохаю його — хоча зараз я цього зовсім не відчуваю", — додала вона.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

У відповідь авторка колонки порадила нареченій наполягати на розлученні, попри прохання скасувати його, оскільки дії її чоловіка є "тривожним сигналом".

Пізніше це повідомлення було розміщено на форумі Reddit "Wedding Shaming", де люди були приголомшені вчинком нареченого.

"Це навіть не милий дотик тортом до носа, він врізав їй по голові й принизив її", — написав один із користувачів форуму.

Раніше Фокус повідомляв, що наречена отримала подарунки від провідних брендів і знаменитостей. До списку "запрошених" майбутнього подружжя увійшли такі знаменитості, як Доллі Партон, Джастін Бібер і Джонні Депп, а також їхня улюблена бейсбольна команда Toronto Blue Jays. Вони планують виставити отримані подарунки на своєму весіллі.

Також стало відомо, що пара одружилася в затопленій через тайфуни церкві. Район, у якому проживали Пауло і Мае Паділья, був затоплений, але вони були сповнені рішучості дійти до вівтаря. На подив подружжя, гостям також вдалося дістатися до церкви, пробираючись по воді в шльопанцях і гумових чоботях.