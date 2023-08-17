Найбрудніше місце Великої Британії: чоловік не прибирав 10 років і накопичив тонни сміття (фото)

53-річний британець настільки ненавидів прибирання, що не прибирав протягом останніх десяти років. Після цього він звернувся до фахівців, щоб назавжди змінити своє життя.

Британець стверджує, що не прибирав і не наводив лад у своєму будинку 10 років. У результаті він навіть не міг дістатися до своїх вимикачів, тому йому доводилося використовувати жердину, щоб вмикати і вимикати їх. Про це повідомляє видання Мirror.

Підтримання порядку в будинку є важливим заняттям для більшості людей. Але для декого підтримання чистоти не завжди є пріоритетом.

Так, один чоловік настільки ненавидів прибирання, що не робив цього понад 10 років. П'ятдесятитрирічний Джим із Грейвсенда, графство Кент, за довгі роки накопичив тисячі предметів і зібрав тонни пилу та бруду.

За словами британця, його квартира була настільки захаращена, що він навіть не міг дотягнутися до своїх вимикачів і вмикав і вимикав їх за допомогою довгої жердини, замість того, щоб дертися по купах предметів, які він збирав протягом 25 років.

Чоловік не прибирав 10 років і накопичив тонни сміття

"Ми живемо в найбруднішому місці Великої Британії — гігантські щури безчинствують, а сміття видно з космосу", — урочисто заявив він журналістам.

Джим звернувся по допомогу до прибиральниці, яка була в жаху від стану будинку Джима.

Незважаючи на те, що він був схвильований, коли його будинок очистили від безладу, на щастя, клінерка змогла перетворити його будинок на охайний і чистий простір, і Джим, здавалося, був у захваті від свого нового чистого будинку.

Після глобального прибирання він навіть став використовувати антибактеріальні серветки. Цей крок він вважає "зміною життя".

Нагадаємо, що дослідження показує, що прибирання на кухні може допомогти позбутися зайвих кілограмів. Десятиліттями вчені проводять сотні досліджень, які спрямовані на пошук ефективних методів боротьби із зайвими кілограмами без виснажливих тренувань і жорстких дієт. Нове дослідження показує, що це цілком реально.