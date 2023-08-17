Чоловік купив 15 лотерейних білетів й виграв 15 джекпотів за один день

Переможець лотереї, який 20 років пропрацював федеральним службовцем, розповів, що виграні гроші дадуть змогу йому і його дружині безбідно жити на пенсії.

У США житель штату Мериленд, який побажав залишитися невідомим, купив 15 однакових білетів на один і той самий тираж лотереї, в результаті виграв 15 призів по 50 000 доларів США. У загальній сумі він отримав 750 000 доларів. Про це пише UPI.

65-річний житель міста Ацкеек розповів представникам лотереї Меріленда, що в минулому він вигравав невеликі джекпоти в лотереї Pick 4 та інших іграх, але його виграш у лотереї Pick 5 є найбільшим на сьогодні.

Чоловік відвідав магазин Brothers Liquors на Old Fort Road у Форт Вашингтоні, купив 15 однакових білетів на один і той самий розіграш Pick 5 і зрештою зірвав джекпот, вигравши по 50 000 доларів на квиток.

Переможець, який 20 років пропрацював федеральним службовцем, каже, що виграні гроші дадуть змогу йому і його дружині безбідно жити на пенсії.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік, який втратив 6,5 млн фунтів, відсидів у в'язниці і жив на вулиці. Лі Раян, який зірвав великий джекпот, витратив гроші на величезний особняк, два супербайки Ducati, вертоліт, кілька шикарних автомобілів і літак. До 2010 року чоловік розорився і залишився без даху над головою.

Також стало відомо, що жінку змусили віддати $1,3 млн колишньому чоловікові. Деніз Россі розірвала 25-річний шлюб і подала на розлучення з чоловіком Томасом лише через 11 днів після того, як виграла величезну суму в лотерею, зберігши свій виграш у таємниці. Суд зобов'язав жінку виплатити суму, яка становить вартість призу.