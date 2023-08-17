120 метрів над землею: "найнезручніший магазин у світі" знаходиться всередині скелі (фото)

Невелика дерев'яна крамничка призначена для забезпечення харчуванням альпіністів, які підіймаються скелею. Працівники поповнюють запаси продуктів за допомогою зіплайнів.

У Китаї магазин, прозваний "найнезручнішим у світі", здобув широку популярність завдяки своєму запаморочливому місцю розташування. Він розташований на висоті 120 метрів над землею на схилі прямовисної скелі. Про це пише Daily Star.

Магазин розташований у Національному геологічному парку Сіньючжай у китайській провінції Хунань. Невеликий дерев'яний магазинчик призначений для забезпечення харчуванням альпіністів, які підіймаються вгору по скелі.

Знімки цього дивовижного місця нещодавно опублікувала в соціальній мережі X, офіційно відомій як Twitter, користувач Science Girl.

"У китайській провінції Хунань на висоті 120 метрів на схилі скелі знаходиться магазин, який постачає альпіністів необхідними закусками, прохолодними напоями та продуктами харчування під час їхнього сходження. Працівники поповнюють запаси в магазині за допомогою зіплайнів, щоб запропонувати унікальний досвід покупок", — написала вона.

Магазин розташований на висоті 120 метрів над землею на схилі прямовисної скелі Фото: Twitter/Science girl

Китайські державні ЗМІ повідомляють, що в магазині продаються, наприклад, такі товари, як пакети з чипсами.

У коментарях до допису люди висловлюють своє здивування з приводу дивної торгової точки. Деякі люди відзначили корисність такого закладу, а інші запитують, як робітники магазину добираються кожен на роботу.

"Коли ти заблукав і змушений зробити піт-стоп на іншому краю скелі, щоб забрати припаси! Але це просто диво", — написав один із користувачів соцмережі.

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