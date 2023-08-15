Не зрозуміла що не так: туристка залізла в знаменитий фонтан Треві, щоб набрати води (відео)

Туристи продовжують неналежно поводитися, відвідуючи історичні пам'ятки. Жінка не зрозуміла, що вона зробила не так і намагалася довести свою правоту охоронцеві.

Related video

Жінка залізла у фонтан Треві в Римі, щоб наповнити свою пляшку водою, що стало черговим прикладом неадекватної поведінки туристів на історичних об'єктах Італії цього літа. Про це пише The Insider.

У ролику, знятому 18 липня очевидцем, на ім'я Лекс Джонс, видно, як жінка перебирається через низку каменів, щоб дістатися до центру культової пам'ятки.

Потім вона наповнює свою пляшку з фонтану, після чого охоронець використовує свисток і зупиняє жінку. Після розмови з туристкою охоронець відводить порушницю.

"Скрізь висіли таблички з написом, що це заборонено", — розповів Джонс.

Туристка, схоже, не зрозуміла, що вона зробила не так, і спробувала довести свою правоту охоронцеві, додав Джонс. Поки незрозуміло, чи була жінка оштрафована або заарештована.

За кілька тижнів до цього інший турист обурив місцеву владу, скупавшись у фонтані Треві 28 липня в синій футболці та шортах, повідомляє італійська газета Corriere Della Serra. За даними видання, глядачі плескали і вболівали за нього.

Радник Рима з великих подій, спорту, туризму і моди Алессандро Онорато назвав цей інцидент "чистим варварством" і заявив, що він показує, що штрафів і "закликів до здорового глузду" вже недостатньо для того, щоб стримати туристів.

Він закликав міністерства культури та внутрішніх справ Італії допомогти місту в забезпеченні дотримання правил, що забороняють пити й купатися в історичних фонтанах, які було підписано 2018 року.

Влада іноді вказує на сцену з фільму "Дольче Віта" 1960 року як на джерело натхнення для туристів, які купаються у фонтані Треві. У цій сцені актори Аніта Екберг і Марчелло Мастроянні купаються в його водах.

Інцидент із фонтаном також пов'язаний із тим, що в липні двоє підлітків-туристів завдали шкоди Колізею.

Раніше Фокус повідомляв, що туристам довелося виїхати з курорту в Італії через нашестя коників. Люди не могли спати: балкони й цілі стіни будинків були всіяні галасливими комахами, яких приніс африканський вітер.

Також стало відомо, що помилка туриста на Балі коштувала йому 370 тисяч доларів. Мати чоловіка закликала читати все, що написано в договорах про страхування від початку до кінця, оскільки бажана відпустка може обернутися трагедією.