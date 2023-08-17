Мешканці були налякані: жінка дістала двох величезних пітонів зі стелі їхнього будинку (відео)

Власники будинку почули гучні звуки на даху, після чого викликали фахівців з вилову змій. Дівчина, на ім'я Тіарна, балансуючи на кухонному столі, змогла впоратися з двома величезними пітонами.

В Австралії жінка виманила двох змій-самців зі стелі будинку на Саншайн-Кост у південно-східному Квінсленді. Про це пише Daily Mail.

Мешканці будинку почули гучні звуки на даху, після чого викликали фахівців з вилову змій. Дівчина, на ім'я Тіарна з компанії Sunshine Coast Snake Catchers досить легко впоралася з поставленим завданням.

Вирізавши невеликий квадратний отвір у стелі над кухнею, жінка використала щипці для змій, щоб витягти пітонів через маленький отвір. Балансуючи на кухонному столі, Тіарна просунула свій інструмент у вирізану дірку і за кілька секунд уже витягувала через нього двох масивних килимових пітонів.

Вона без зусиль витягла першого пітона після того, як рептилія обвилася навколо її правої руки. Тримаючи рептилію за голову, вона повільно знімає другого пітона, який головою вперед звисає з даху.

Жінка використовувала щипці для змій Фото: Facebook/sunshine coast snake catchers 24/7

Тіарна не панікує і продовжує міцно тримати голову пітона, а друга змія міцно обвивається навколо її правої руки. Потім вона спускає довгу змію з даху, як довгу мотузку, використовуючи для опори верхню частину правого плеча, щоб висунути хвіст змії з невеликого простору даху.

Зрештою Тіарна зняла обох змій з даху, але одна з них розплуталася і спробувала вирватися з хватки жінки.

Не звертаючи уваги на це випробування, можна почути, як Тіарна каже чоловікові, який перебуває поруч: "Ненавиджу так тримати їхні голови", після чого сходить із кухонного столу. На задньому плані чути, як інший чоловік каже: "Господи".

Відео цього моменту було опубліковано на сторінці організації Sunshine Coast Snake Catchers 24/7 у Facebook.

"Вона зробила це так легко! Тепер я хочу футболку з Тіарною", — написав один із глядачів.

Раніше Фокус повідомляв, що двоголова змія має "дві різні особистості". Рептилія може легко пошкодити собі шию, намагаючись рухатися в різних напрямках і застрягаючи. Це сталося в лютому 2021 року, коли її вперше відправили на лікування.

Також стало відомо, що з океану виповзла величезна отруйна морська змія. Її довжина була трохи більше метра, а вага від 2 до 3 кілограмів. Вони помітили, що тварина була в поганому стані.