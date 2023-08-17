Один у порожньому місті: "мандрівник у часі" думає, що він остання жива людина

Чоловік розповідає, що він "мандрівник у часі" і застряг у 2027 році. Хлопець поділився ймовірним доказом того, що він залишився "єдиним вцілілим", а решта людей зникли.

Таємничий хлопець, на ім'я Хав'єр, який стверджує, що перенісся у 2027 рік, поділився доказом того, що він "остання жива людина", гуляючи туристичними місцями Риму на самоті. Про це пише Daily Star.

Чоловік уперше потрапив у мережу 2021 року, заявивши, що він перенісся на шість років у майбутнє, де виявився єдиною людиною, яка залишилася у світі.

Відтоді хлопець, який публікує дописи під ніком @unicosobreviviente (що перекладається як "єдиний, хто вижив"), виклав нові кадри прогулянки пустельним Римом.

Автомобілі та комунальні служби стоять на своїх місцях, невикористані, а навколо Колізею є огорожі, які, на його думку, доводять, що він "все ще один у світі".

У перекладі відео, яке було поширено італійською мовою, він сказав, що залишає Рим.

"Тут я не знайшов відповідей на свої запитання. Я все ще самотній у цьому світі. Скоро ми побачимося", — сказав хлопець.

Глядачі TikTok розділилися в думці, що ролик може бути справжнім.

"Якщо ви застрягли у 2027 році. Як ти опинився в TikTok? Як у тебе з'явився телефон і як він працює?" — запитав один із користувачів соцмережі

Деякі люди жартували, що вони зараз у відпустці в Римі й там усе добре.

"Я тут у відпустці. Це неможливо. Він справді один", — написав один із глядачів.

Крім цього люди запропонували чоловікові відвідати інші більш жваві місця.

Раніше Фокус повідомляв, що "мандрівник у часі" назвав дати найбільших стихійних лих. Він сказав, що наступного року може статися кілька екологічних катастроф, унаслідок чого 2023 і 2024 роки стануть "найгіршими в історії за погодними умовами".

Також стало відомо, що експерти вважають, що знайшли вхід у "підземний світ". Дослідницька група проєкту "Lyobaa" після сканування ділянки землі виявила кілька підземних пустот і аномалій, які сходяться з історичними розповідями про підземну систему камер.