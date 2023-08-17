Зупинила за перевищення: мільйонер почав зустрічатися з офіцером поліції (фото)

Колишній шахрай після перемоги в лотереї звільнився з роботи кранівника, після чого почав активно смітити грішми, витративши понад 1,6 мільйона доларів у перший місяць. Нещодавно він розповів про нову кохану.

42-річний колишній шахрай Курсат Йілдірім із Німеччини, який виграв у лотерею трохи більше ніж 10 мільйонів доларів, почав зустрічатися з офіцером поліції, яка познайомилася з колишнім ув'язненим, коли його зупинили за перевищення швидкості. Про це пише Daily Star.

Колишній шахрай Курсат Йилдирим, який прославився торік великим виграшем у лотерею, розповів про старшу інспекторку поліції, в яку він закохався.

Чоловік, відомий своїм шанувальникам на прізвисько Чіко, згадав випадкову зустріч із рудоволосою поліцейською, яку він показав на серії знімків у соціальних мережах. Мільйонер і його подруга, відома як 36-річна Кендіс Н, таємно зустрічалися протягом кількох місяців після того, як вона зупинила його на дорозі.

"Пан Йилдирим думав, що їде вулицею занадто швидко, і не бачив, що я стою на перехресті", — розповіла жінка.

Коли Чіко виписали штраф, він спробував щастя і запропонував Кендіс піти на побачення Фото: Bild

Коли Чіко виписали штраф, він спробував щастя і запропонував Кендіс піти на побачення, на що вона погодилася, тому що він був "наполегливий".

"Я відразу ж закохався в Кендіс: руде волосся, веснянки, її приголомшливе тіло — я не можу намилуватися нею. У неї велике серце, вона випромінює стільки людяності. Вона впевнена в собі і твердо стоїть на ногах. Я можу покластися на них на всі 100 відсотків", — поділився Курсат.

Судячи з усього, Кендіс не менше закохана в переможця лотереї й стверджує, що почала ці стосунки не через його гроші, оскільки вже давно фінансово незалежна.

"Щоб показати мені, яка я важлива для нього, він подарував мені сумочку Louis Vuitton. Це довело мене до сліз. Я люблю проводити з ним час. Але я не хочу відмовлятися від своєї незалежності", — додала вона.

Жінка продовжуватиме працювати в поліції штату Фото: Bild

Жінка продовжуватиме працювати в поліції штату, поки зустрічається з Чіко, який колись сидів за ґратами за шахрайство та пограбування.

Після звільнення і подальшого виграшу в лотерею Чіко пустився в шалені витрати й всього за місяць витратив 1,6 мільйона доларів на купівлю V8 Ferrari 448 Pista і Porsche Turbo S Cabriolet, а також маєтку для їхнього зберігання.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік, який втратив 6,5 млн фунтів, відсидів у в'язниці і жив на вулиці. Лі Раян, який зірвав великий джекпот, витратив гроші на величезний особняк, два супербайки Ducati, вертоліт, кілька шикарних автомобілів і літак. До 2010 року чоловік розорився і залишився без даху над головою.

Також стало відомо, що жінку змусили віддати $1,3 млн колишньому чоловікові. Деніз Россі розірвала 25-річний шлюб і подала на розлучення з чоловіком Томасом лише через 11 днів після того, як виграла величезну суму в лотерею, зберігши свій виграш у таємниці. Суд зобов'язав жінку виплатити суму, яка становить вартість призу.