Колишній шахрай утретє виграв у лотерею: раніше він зірвав 10-мільйонний джекпот

Курсат Йилдирим став знаменитим після того, як у вересні 2022 року зірвав джекпот на суму трохи більш як 10 мільйонів доларів

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42-річний житель німецького Дортмунда Курсат Йилдирим втретє переміг у лотереї. Про це повідомляє The Mirror.

Цього разу сума виграшу склала майже 3 тисячі доларів. Видання зазначає, що ці гроші він роздав, щоправда, кому саме не уточнюється.

Після торішньої перемоги чоловік витратився на предмети розкоші. Він купив дорогі автомобілі, такі як V8 Ferrari 448 Pista та Porsche Turbo S Cabriolet. Окрім того, Курсат купив люксові будинки у Німеччині та Туреччині.

З вересня цей чоловік уже виграв у лотереї три рази, востаннє він отримав 1 800 доларів за шість тижнів після того, як зірвав джекпот.

Після перемоги минулого року чоловік витратився на предмети розкоші Фото: иисус

Курсат займався зйомкою документального фільму в Африці та брав активну участь у проєктах допомоги Dortmunder Tafel.

"Я хотів би поїхати в Африку, копати колодязі та дарувати подарунки дітям. Я сам із робітничого класу і ніколи не стану зарозумілою людиною", — поміркував про своє майбутнє переможець лотереї.

Однак не все в житті Курсата так гладко, як здається на перший погляд. Нещодавно він оновив свої соціальні мережі, щоб показати фото, на якій він відновлюється в лікарні після операції з видалення грижі. Хірургічне втручання пройшло без ускладнень і після недовгого перебування в післяопераційній палаті його перевели у звичайну.

Чоловік купив дорогі автомобілі, такі як V8 Ferrari 448 Pista та Porsche Turbo S Cabriolet Фото: иисус

"Я маю заспокоїтися на кілька тижнів. Потім я знову почну займатися спортом, хочу регулярно ходити до спортзалу", — сказав Курсат.

Раніше Фокус писав, що чоловік виграв у лотерею 132 млн, але не зміг забрати гроші. Менеджер із закупівель Мартін Тотт з Вотфорда та його дружина Кей зрозуміли, що перемогли лише через шість місяців після того, як було названо виграшні номери.

Також повідомлялося, що у США жінка зірвала джекпот, довірившись внутрішньому голосу. Американка Венді Хестер йшла до супермаркету за продуктами, коли її зупинив "голос у голові" та порадив придбати переможний лотерейний квиток. Тепер жінка може купити будинок та погасити кредит.