Бывший мошенник в третий раз выиграл в лотерею: ранее он сорвал 10-милионный джекпот

Ставший на путь исправления Курсат Йилдирим стал знаменитым после того, как в сентябре 2022 года сорвал джекпот на сумму чуть более 10 миллионов долларов

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42-летний житель немецкого Дортмунда Курсат Йылдырим в третий раз победил в лотерее. Об этом сообщает The Mirror.

На этот раз сумма выигрыша — почти 3 тысячи долларов. Издание отмечает, что эти деньги он раздал, правда кому именно не уточняется.

После победы в прошлом году мужчина потратился на предметы роскоши. Он купил дорогие автомобили, такие как V8 Ferrari 448 Pista и Porsche Turbo S Cabriolet. Кроме этого Курсат купил люксовые дома в Германии и Турции.

С сентября этот человек уже выиграл в лотерее три раза, последний раз он получил 1800 долларов через шесть недель после того, как сорвал джекпот.

После победы в прошлом году мужчина потратился на предметы роскоши Фото: Newsflash

Курсат занимался съемкой документального фильма в Африке и активно участвовал в проектах помощи Dortmunder Tafel.

"Я хотел бы поехать в Африку, копать колодцы и дарить подарки детям. Я сам из рабочего класса и никогда не стану высокомерным человеком", — порассуждал о своем будущем трехкратный победитель лотереи.

Однако не все в жизни Курсата так гладко как кажется на первый взгляд. Недавно он обновил свои социальные сети, чтобы показать фотографию, на которой он восстанавливается в больнице после болезненной операции по удалению грыжи. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений, и после недолгого пребывания в послеоперационной палате его перевели в обычную.

Мужчина купил дорогие автомобили, такие как V8 Ferrari 448 Pista и Porsche Turbo S Cabriolet Фото: Newsflash

"Я должен успокоиться на несколько недель. Потом я снова начну заниматься спортом, хочу регулярно ходить в спортзал", — сказал Курсат.

Ранее Фокус писал, что мужчина выиграл в лотерею 132 млн, но не смог забрать деньги. Менеджер по закупкам Мартин Тотт из Уотфорда и его жена Кей поняли, что победили только через шесть месяцев после того, как были названы выигрышные номера.

Также сообщалось, что в США женщина сорвала джекпот, доверившись внутреннему голосу. Американка Венди Хестер шла в супермаркет за продуктами, когда ее остановил "голос в голове" и посоветовал приобрести победный лотерейный билет. Теперь женщина может купить дом и погасить кредит.