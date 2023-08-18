Звикла до грошей: британка, яка вийшла заміж за мільйонера з Дубая, дотримується свого "шаріату"

Подружжя не дружить ні з ким із представників протилежної статі, ділиться своїми паролями й постійно відстежує місце розташування одне одного за GPS.

26-річна Суді Аль Надак з Великої Британії, яка вийшла заміж за багатого дубайського бізнесмена Джамала Аль Надака, розповіла про суворі правила, яких вона дотримується, щоб їхній шлюб був щасливим. Наприклад, не дружити з жодними іншими чоловіками. Про це пише The Mirror.

Британка, яку прозвали "золотошукачкою", не дає приводу для сумнівів у її вірності та із задоволенням демонструє своє розкішне життя у шлюбі з дубайським мільйонером. Пара познайомилася під час навчання в Дубаї та ось уже три роки разом. Стурбовані шанувальники не були впевнені в їхньому шлюбі, особливо після того, як домогосподарка поділилася унікальними правилами, яких їй доводиться дотримуватися.

Суді Аль Надак із Сассекса познайомилася зі своїм чоловіком 32-річним бізнесменом Джамалем Аль Надаком сім років тому, коли вони обидва навчалися в Дубаї. Розповівши про своє весілля в інтернеті, пара швидко стала популярною після того, як жінка похвалилася своїм розкішним життям.

Пара познайомилася під час навчання в Дубаї Фото: mediadrumimages/@soudiofarabia

Багата домогосподарка стверджує, що чоловік кохає її за вимогливість до себе, і розповідає про правила взаємин, яких вони обидва дотримуються, що і є основою їхнього щасливого шлюбу.

Подружжя не дружить ні з ким із представників протилежної статі, ділиться своїми паролями й постійно відстежує місце розташування одне одного за GPS.

"Люди завжди роблять багато припущень, тому мені подобається викладати суть справи. Ми з Джамалом нічого не приховуємо одне від одного, спілкуємося відкрито, у нас є паролі одне одного. У нас завжди ввімкнена локація, коли ми в розлуці, щоб ми знали, де перебуваємо, у нас немає друзів протилежної статі. Я завжди одягаюся скромно і завжди стежу за тим, щоб усе було ідеально — зачіска, нігті, макіяж. Я завжди стежу за тим, чим я ділюся в соціальних мережах, щоб поважати Джамала і його сім'ю, адже в них закрита спільнота", — розповіла Суді.

Суді з багатої сім'ї, вона вже давно звикла до грошей Фото: mediadrumimages/@soudiofarabia

Видання зазначає, що деяким людям подобається спостерігати за життям британки в мережі, інші називають її "золотошукачкою". Суді з багатої родини, вона вже давно звикла до грошей.

"Я завжди отримую підтримку від інших жінок, які радіють за мене і яким подобається мій спосіб життя. Люди завжди коментують і кажуть, що живуть завдяки моїм покупкам і подорожам. Мене також дуже підтримують інші жінки, особливо в Дубаї, тому що їм подобається бачити, що я купую і куди ходжу їсти. Я думаю, що я отримую багато ненависті від людей тільки тому, що вони заздрять або не розуміють моїх стосунків і контенту, який я роблю", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що 12-річна школярка-мільйонерка вимагає дорогі подарунки. Піксі Роуз Кертіс заробила цілий статок на продажу іграшок і змогла "піти на пенсію в 11 років". Школярка відкрила бізнес із продажу спіннерів-фіджетів під назвою Pixie's Fidgets, який у перший же місяць приніс їй понад 100 тисяч доларів.

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