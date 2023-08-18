Один шанс на 100 тисяч: у зоомагазині вилупилася рідкісна двоголова змія (відео)

Власниця магазину пояснила, що з яйця змії мали вилупитися близнюки, але ембріон не розділився, внаслідок чого вийшли дві голови.

У Великій Британії, в магазині екзотичних тварин у Девоні вилупилася двоголова змія. Про це пише BBC News.

Змія, що належить до виду Western Hognose, вилупилася минулого місяця в магазині Exeter Exotics в Ексетері. Вважається, що ймовірність того, що у змії буде дві голови, становить один шанс зі 100 000.

Власниця магазину Алісія Джонс сказала, що вона була "шокована" і навіть не повірила, коли зрозуміла, що стала свідком незвичайного явища. Жінка пояснила, що з яйця змії мали вилупитися близнюки, але ембріон не розділився, внаслідок чого вийшли дві голови.

"Я була приголомшена. Спочатку я трохи не повірила, тому що такі випадки рідкісні", — сказала вона.

Змії, що народилися з двома головами, зазвичай мають коротшу тривалість життя Фото: Instagram/exeter_exotics

Змії, що народилися з двома головами, зазвичай мають коротшу тривалість життя, ніж інші змії.

"Це захопливо, але все ж сумно. Якби ми відчули, що ситуація погіршується, що йому погано, що він відчуває дискомфорт або біль, то тоді б ми переглянули її", — додала Алісія.

Власник магазину повідомила, що продавати змію вони не збираються і наразі готові розглянути пропозиції щодо назви кожної голови.

Жінка трохи розповіла і про вид Western Hognose.

"Я їх просто обожнюю. Мені подобається, що вони досить безглузді та зухвалі. Вони не завжди підходять для новачків, тому що видають невелике шипіння, яке говорить "залиште мене в спокої", вони досить жваві", — сказала британка.

Раніше Фокус повідомляв, що двоголова змія має "дві різні особистості". Рептилія може легко пошкодити собі шию, намагаючись рухатися в різних напрямках і застрягаючи. Це сталося в лютому 2021 року, коли її вперше відправили на лікування.

Також стало відомо, що з океану виповзла величезна отруйна морська змія. Її довжина була трохи більше метра, а вага від 2 до 3 кілограмів. Вони помітили, що тварина була в поганому стані.