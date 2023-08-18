Немає жодної пари взуття: музикант, який 8 років ходив босоніж, розкрив свій секрет

Людина, у якої вже 8 років немає жодної пари взуття, каже, що не заперечує проти ходіння по битому склу, але ненавидить відчуття оксамиту.

39-річний житель Великої Британії, якого прозвали "Босоногий Бен" через те, що він вісім років ходив босоніж, поділився основними висновками, отриманими в результаті відмови від взуття. Про це пише Metro.

Музикант Бен Доннеллі заявив, що йому подобається доводити своїм друзям, що його ноги розвинулися настільки, що йому більше ніколи не знадобляться черевики. Він стверджує, що його ступні стали сильнішими, ширшими й навіть пахнуть краще, ніж раніше, коли він носив взуття.

"Два-три рази на рік у мене в ступнях застряє скло, яке доводиться виколупувати, але тепер моя шкіра стала настільки товстою, що це трапляється нечасто. Життя занадто коротке, щоб носити взуття. Відтоді як я став ходити босоніж, мої суглоби почуваються краще, і мені не так жарко. Коли я носив взуття, мої ноги пахли ще гірше", — розповів британець.

Чоловік стверджує, що його ступні стали сильнішими, ширшими і навіть пахнуть краще Фото: Instagram/saxbend

Чоловік став менше носити взуття, коли почав вчитися в університеті, і повністю відмовився від нього, коли йому виповнився 31 рік. Бен ходив у походи по Великій Британії та за кордон, зокрема в Індію, Болгарію та Норвегію. Британець також відмовляється від взуття на футбольних матчах і в пабі.

"Рідко, коли хтось встає на мої ноги, але це тимчасовий біль. Одного разу я їхав у переповненому поїзді, і хтось стояв на ступнях цілих п'ять хвилин, це було боляче", — пояснив він.

Музикант зізнається, що ходити по м'ятому оксамиту — його найгірше відчуття.

"Мені ніколи не подобалося ходити по оксамиту, але, на щастя, я не так часто з ним стикаюся. Теплий дощ по тротуару — моє улюблене відчуття", — додав чоловік.

Фіона Торнтон так часто відмовляється від взуття, що незнайомі люди постійно пропонують їй його купити Фото: Metro

Видання зазначає, що Бен не єдина людина, яка перейшла на босоногий спосіб життя. Фіона Торнтон так часто відмовляється від взуття, що незнайомі люди постійно пропонують їй його купити.

"Люди підходять до мене і кажуть: "Ви знаєте, що у вас немає взуття?" Принаймні одна машина зупинилася, щоб запитати, чи не могли б вони дати мені взуття. Коли я була в Лондоні, молода дівчина почала знімати свої шкарпетки, щоб віддати їх мені", — розповіла вона.

Британка вважає, що босоногий спосіб життя поступово стає дедалі популярнішим, адже "світ сильно змінився і люди стали набагато терплячішими".

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік залишив дружину вдома на 10 років, щоб подорожувати світом. За ці роки він витратив 72 тисячі доларів США, скористався 351 автобусом, 158 поїздами, 219 таксі, 40 морськими контейнерами, а також конем, каретою і вітрильниками.

Також стало відомо, що чоловік випадково купив "найдорожче пиво в історії". Пітер Лалор з Австралії хотів насолодитися "дуже англійським" напоєм. Він заплатив за пиво Deuchars IPA, однак не перевірив суму на пристрої для зчитування карт, коли йому принесли рахунок.