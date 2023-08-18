Сталася помилка: чоловік випадково купив "найдорожче пиво в історії" (фото)

Чоловік хотів насолодитися "дуже англійським" напоєм. Він заплатив за пиво Deuchars IPA, проте не перевірив суму на пристрої для зчитування карток, коли йому принесли рахунок.

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У Великобританії Пітер Лалор з Австралії купив пляшку пива Deuchars IPA, розраховуючи заплатити не більше кількох фунтів, але під час оплати замовлення персонал бару почав усміхатися, і він зрозумів, що щось пішло не так. Помилка з нього взяли 55 000 фунтів стерлінгів за одну пінту. Про це пише Daily Star.

Австралієць, який на той час працював у газеті The Australian, хотів насолодитися "дуже англійським" напоєм. Зупинившись у манчестерському готелі Malmaison, Пітер Лалор замовив пиво Deuchars IPA, розраховуючи заплатити не більше кількох фунтів. Однак він не перевірив суму на пристрої для зчитування карток, коли йому принесли рахунок, і простягнув свою картку Visa.

Співробітники бару помітили помилку раніше за свого клієнта, і Пітер зрозумів, що щось не так, коли працівниця не змогла стримати сміх.

За пляшку пива з австралійця взяли 99 983,64 австралійських долари, що на той момент складало приблизно 55 000 фунтів стерлінгів. Крім того, з нього взяли комісію за транзакцію у розмірі 1382 фунти стерлінгів.

Пітер зрозумів, що щось не так, коли працівниця не змогла стримати сміх Фото: The Independent

Пітер поспілкувався з менеджерами бару, після чого звернувся до свого банку, але, на жаль, йому повідомили, що повернення такої великої суми може тривати до дев'яти днів.

"Бачите це пиво? Це найдорожче пиво в історії. Я заплатив за нього 99 983,64 долара у готелі Malmaison у Манчестері минулої ночі. Серйозно. Це гарне пиво. Оригінальна версія цього напою здобула купу нагород, але жодне пиво не коштує 100 000 доларів", — написав чоловік у X (Twitter).

Чоловік зізнається, що забув свої очки для читання, тому, коли йому принесли пиво та рахунок, він просто вставив свою картку.

"У неї були якісь проблеми з автоматом, я не надав цьому значення, але зрештою все вирішилося, я сказав, що мені не потрібен чек, і вона пішла. Однак щось змусило мене запитати: "Скільки я щойно заплатив за пиво. до ситуації набагато серйозніший і спробував домовитися про повернення грошей", — додав Пітер.

Представник Malmaison заявив, що вони завжди порівнюють ціни у барі. Він також визнав, що ця ціна була "трохи завищеною".

"Ми зв'язалися з Пітером, щоб перепросити і переконатися, що проблема повністю вирішена. Сподіваємося, що незабаром ми зможемо запросити його знову випити. Наступна порція обов'язково буде за рахунок закладу!" — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя розплакалося, побачивши рахунок за святкову вечерю. Пол і Доун Молінекс познайомилися на побаченні наосліп, коли їм було всього 14 і 16 років, і відтоді вони разом. Нещодавно вони відсвяткували 50 річницю весілля та були здивовані вчинком офіціанта.

Також стало відомо, що кухареві, який пропрацював у кафе 27 років, задонатили $400 тисяч. Чоловік став відомим після того, як компанія нагородила його мішком із дрібницями за те, що він жодного разу не пропустив зміну за час роботи. Люди сприйняли це як "образу" з боку начальства.