Збільшила зарплату в 4 рази: жінка кинула роботу заради "диплома Міккі-Мауса"

Завдяки отриманому "диплому Міккі-Мауса" жінка втілила в життя свою мрію і тепер працює в провідних компаніях зі створення комп'ютерних ігор.

У Великій Британії 40-річна Вікторія Ван Гарретт, якій набридло спілкуватися з "кричущими клієнтами", вирішила кинути роботу в кол-центрі та вступити на навчання, щоб отримати так званий "диплом Міккі-Мауса". За 5 років вона зуміла збільшити свою зарплату в чотири рази. Про це пише The Mirror.

Жінка, втомлена від своєї постійної роботи, змогла повністю змінити своє життя, вступивши на так звану спеціальність "Міккі-Мауса".

Британка кинула школу після складання іспитів 1998 року й одразу ж пішла на роботу в кол-центр в енергетичній галузі, де пропрацювала 10 років, поки 2008 року "не зламалася остаточно".

Саме в той момент, коли вона плакала за своїм робочим столом, до жінки прийшло осяяння. Поглянувши на плакат з грою Assassin's Creed, що висів над її столом, Вікторія раптом зрозуміла, що хоче створювати ігри. Пізніше вона порівняла це усвідомлення з "ударом блискавки".

У віці 25 років жінка вступила на курси до тодішнього Народного коледжу в Ноттінгемі та з 2009 до 2011 року вивчала дизайн інтерактивних і мультимедійних ігор, продовжуючи водночас працювати в кол-центрі.

Народний коледж у Ноттінгемі Фото: Nottingham Post

Після закінчення свого навчання Вікторія з Ліверпуля записалася на дворічний курс FdSc Games Technology 2013 з оплатою 6 тисяч фунтів стерлінгів на рік в Інституті креативних технологій Confetti, який є частиною Університету Ноттінгем Трент. Саме в цей час, у віці 27 років, вона нарешті залишила роботу в кол-центрі із зарплатою у 23 тисячі фунтів стерлінгів на рік.

Після закінчення курсу Вікторія стала студенткою Інституту креативних технологій "Конфетті", отримавши досвід роботи в компанії-розробнику ігор Crytek. Саме завдяки цьому вона отримала свою першу роботу в індустрії, оскільки до цього моменту в неї не було жодного досвіду.

Після того як у її резюме з'явилася інформація про Crytek, Вікторія почала отримувати відгуки від роботодавців і змогла влаштуватися на роботу у видавництво Ubisoft після того, як інтерв'юер помітив її татуювання Assassin's Creed на всю руку. У травні 2014 року вона переїхала з Ноттінгема до Німеччини й почала працювати над грою, яка її надихнула. До 2016 року Вікторія працювала старшим аналітиком з контролю якості в Riot Games у Дубліні, в команді League of Legends.

Трейлер однієї з частин комп'ютерної гри Assassin's Creed компанії Ubisoft, в якій працювала Вікторія

Усього за п'ять років Вікторія стала отримувати річну зарплату в розмірі 93 000 фунтів стерлінгів, що набагато більше, ніж вона заробляла на своїй роботі в кол-центрі. У 2022 році Вікторія була відзначена почесною грамотою видатного випускника Університету Ноттінгем Трент на знак визнання її видатних досягнень. Наразі Вікторія працює в компанії PlayStation у Ліверпулі, допомагаючи створювати багатокористувацькі кооперативні ігри.

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