Хейт через 19-річну різницю у віці: американська пара знімає Tiktok про спільне життя (відео)

Жінку підозрювали у тому, що вона має психологічні проблеми, і намагались переконати, що чоловік їй зраджує. Однак пара встояла проти хейтерів і планує весілля.

Пара з США Емілі Даунінг та Майкл Джастін страждали від недоброзичливих коментарів, в яких засуджували їхню 19-річну різницю у віці. Не дивлячись на потік хейту, вони вирішили одружитись і продовжують розповідати про співжиття — знімають відео для Tiktok, які переглядають по 100 тисяч глядачів. Про це розповіло видання Mirror,

27-річна Емілі Даунінг та 46-річний Майкл Джастін почали зустрічатись кілька років тому. Певний час вони не ділились із соцмережами приватними обставинами свого життя. Коли ж розповіли про це, то різниця у віці викликала зливу обурених коментарів: дехто навіть писав в особисті, щоб образити чоловіка та жінку.

Пара зустрілась в Арізоні у 2019 році, ідеться у матеріалі Mirror. Емілі працювала медсестрою, а Джастін працював у модельному бізнесі. За якийсь час вони ненадовго розійшлись — чоловік рушив до Лос-Анджелесу, щоб будувати кар'єру. Однак за рік, у 2020 — коли почалась пандемія COVID-19, вони знов з'їхались — зрозуміли, що не можуть жити окремо.

Про стосунки нарешті написали у соцмережах. Після цього шанувальники Майкла публікували негативні реакції на цю подію, а Емілі почали переслідувати сталкери і тролі. Зокрема жінка розповіла про деталі хейту: писали, що чоловік їй зраджує, погрожували викраденням тощо. Також стверджували, що у неї проблеми в стосунках з батьком — інакше, чого б то її цікавив старший чоловік. Дехто критикував зовнішність і казав, що вона виглядає старшою за чоловіка.

Емілі і Майкл на відпочинку Емілі і Майкл на пляжі Емілі - в купальнику

Впродовж років Емілі отримувала ненависницькі повідомлення, в яких її примушували покинути Майкла. Але не писала про це в мережі. Але якогось дня жінка запропонувала показати їхнє спільне життя ще докладніше: "Ми повинні просто прийняти це і сказати, що ми пара, і просто по-справжньому показати людям, що ми разом, і тоді люди, ймовірно, перестануть знущатися наді мною".

Емілі і Майкл - святкова фотосесія Емілі і Майкл - обійми і поцілунки Емілі і Майкл - у момент заручин

Перше відео для Tiktok пара зняла у 2020 році, вказує Mirror. Його побачили 3 млн користувачів і після цього, стверджує Емілі, хейту дещо поменшало: "Стосунки зі мною однозначно сповільнило його сталкерів, у нього вже не так багато, як раніше".

Пара зазначила, що вони мають достатньо багато позитивних відгуків під своїми розповідями про спільне життя. Майкл визнав, що перші повідомлення про стосунки стали причиною відписок 8 тис. прихильників, але замість них прийшли нові. Також у стрічці все ще можуть з'явитись дивні провокативні дописи. Серед останніх — припущення, нібито Майкл викрав Емілі.

Емілі та Майкл планують відсвяткувати весілля у листопаді 2023 року. Жінка мріє народити дитину: розповіла, що це була одна з причин, чому вона почала серйозні стосунки. Тим часом чоловік впевнений, що також хоче дітей і саме від Емілі: "Ти єдина дівчина, з якою я коли-небудь уявляв себе здатним мати дітей".

Нагадуємо, у сімейному житті американської співачки Брітні Спірс не все гаразд: стало відомо, що вона розлучається з чоловіком, з яким прожила у шлюбі 6 років і страждала "від невимовного болю".

Тим часом Опру Вінфрі розкритикували на благодійність. Зокрема, у мережі припустили, що вона це робить демонстративно і не щиро.