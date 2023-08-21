"Вулиця мільйонерів": чоловік виграв у лотерею після того, як "помолився метелику" (фото)

Майк Брук перестав грати в лотерею, щоб заощадити гроші, але минулого місяця вирішив знову почати. Гроші допоможуть чоловікові доглядати за хворим батьком.

У Великій Британії 50-річний Майк Брук, який ледве зводив кінці з кінцями, виграв частину лотерейного призу в 1 млн фунтів стерлінгів після того, як "помолився метелику". Про це пише Daily Star.

Чоловік із Пенснета (Вест-Мідлендс) почав молитися їм понад два роки тому після смерті своєї прийомної матері Келлі. Майк перестав грати в лотерею, щоб заощадити гроші, але минулого місяця вирішив знову почати. Він вважає, що саме його покійна мати "послала йому виграш".

Британець виграв приз у розмірі 90 909 фунтів стерлінгів лише через кілька тижнів після підписки на People's Postcode Lottery. Майк розповів, що став учасником лотереї минулого місяця, після того, як чотири роки тому перестав грати в лотерею, прагнучи скоротити непотрібні витрати.

Батько двох дітей зізнався, що, коли він дізнався про свій виграш, він підняв очі до неба і подякував мамі Келлі.

"Вона любила метеликів, і щоразу, коли я бачив одного, я говорив: "Привіт, Кел". А кілька разів я дивився на метеликів і просто говорив: "Келлі, допоможи мені, чим можеш, допоможи мені". Я повернувся в команду всього три тижні тому. Я відчуваю, що мені дуже, дуже пощастило, і я думаю, що це завдяки їй. Це гроші, які змінили моє життя, і це був найкращий час отримати їх", — розповів переможець лотереї.

11 осіб розділили джекпот у розмірі 1 млн фунтів стерлінгів Фото: Daily Star

Наразі Майк доглядає за своїм прикутим до ліжка 70-річним батьком Мервіном, у якого на початку цього року було діагностовано пухлину мозку, що не піддається лікуванню. Він планує використати частину свого виграшу, щоб завести ще одну собаку, яка складе компанію йому і його псу Сіріусу, названому на честь героя Гаррі Поттера Сіріуса Блека.

Видання зазначає, що 11 осіб розділили джекпот у розмірі 1 млн фунтів стерлінгів після того, як мешканці будинку DY5 4AJ у Пенснеті стали переможцями щотижневої лотереї Postcode Lottery "Вулиця мільйонерів". Кожен білет отримав чек на суму 90 909 фунтів стерлінгів.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік купив 15 лотерейних білетів і виграв 15 джекпотів за один день. Переможець лотереї, який 20 років пропрацював федеральним службовцем, розповів, що виграні гроші дадуть змогу йому і його дружині безбідно жити на пенсії.

Також стало відомо, що жінку змусили віддати $1,3 млн колишньому чоловікові. Деніз Россі розірвала 25-річний шлюб і подала на розлучення з чоловіком Томасом лише через 11 днів після того, як виграла величезну суму в лотерею, зберігши свій виграш у таємниці. Суд зобов'язав жінку виплатити суму, яка становить вартість призу.