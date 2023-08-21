Жартували про привида: студенти знайшли таємну кімнату в підвалі, в якій жив незнайомець (фото)

Стривожені мешканці будинку викликали співробітників поліції, які змогли потрапити всередину замкненої спальні й виявили там людину, на ім'я Джеремі. Чоловік жив у підвалі без відома студентів.

У 2013 році в США студенти жили в будинку в Колумбусі під час навчання в Університеті штату Огайо, коли стали помічати, що шухляди залишаються відкритими, світло вмикається, а вночі лунають звуки. Про це пише Daily Star.

Група студентів, які злякалися "привида" у своєму будинку, була приголомшена, виявивши, що "паранормальна активність" насправді виходила від людини, про яку вони не знали. Весь час він жив у їхньому підвалі.

У будинку, жило десять молодих людей — вісім хлопців і дві дівчини. Вони навчалися в університеті Огайо. Згодом вони стали помічати, що в підвалі часто залишалися відчиненими коробки, світло вмикалося саме по собі, а вночі лунали дивні звуки. Таємничі події траплялися так часто, що вони стали жартувати про "духів" у будинку. Через місяць молоді люди вирішили дослідити підвал, де знайшли замкнені двері.

Стривожені мешканці будинку викликали поліцію, яка пробилася в таємничу кімнату і виявила там людину, на ім'я Джеремі. Чоловік жив у підвалі без відома студентів.

Коли господар будинку і поліцейські відкрутили дверну ручку, вони виявили житлову спальню Фото: YouTube@/Lantern OSU

Коли господар будинку і поліцейські відкрутили дверну ручку, вони виявили житлову спальню з фотографіями, телевізором і одягом.

"Потенційно це могла бути страшна ситуація... Дві з 10 сусідок у нашій секції будинку — дівчата, а в наших кімнатах немає замків на дверях", — розповів Марк Хартман The Lantern 2013 року.

Хлопець розповів, що коли в будинку відключалася електрика, комусь доводилося йти до електромережі в підвалі, де одного разу його сусід по кімнаті справді зіткнувся з незнайомцем.

"Хлопець сказав, що його звати Джеремі, але не став відповідати на запитання Бретта і просто вийшов із дому", — додав Хартман.

Видання зазначає, що чоловік жив у підвалі протягом тривалого часу, не сплачуючи за оренду. Для входу в підвал він використовував бічні двері, які інші члени будинку ніколи не бачили.

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