"Кардаш'ян би позаздрила": наречена скасувала весілля, бо гості відмовились дарувати гроші

Гості не підтримали бажання жінки мати розкішне весілля. Наречена зібрала третину потрібної суми, побачила, що більше не отримає, і вирішила замість весілля помандрувати Америкою.

Наречена зі США Сьюзен планувала розкішне весілля з хлопцем, якого знала з дитинства і якому народила дитину. Однак весілля скасували, оскільки гості відмовились його оплатити. Про деталі ситуації та реакцію користувачів Facebook написало видання Mirror.

Видання зазначило, що дівчина скасувала весілля і публічно пояснили свої мотиви. Її пояснення викликали бурхливу реакцію у коментаторів, тому видання опублікувало історію разом з оцінками читачів.

Сьюзен розповіла, що познайомилась зі своїм коханим на ранчо у родичів. Тоді їй було 14 років і вони весело проводили час, працюючи на фермі. Через чотири роки вони заручились, а у 20 років вона народила дитину. Саме тоді почали планувати весілля.

У пари були певні заощадження у розмірі 15 тис. дол. Однак жінка хотіла розкішне весілля: вказувала, що хотіла мати весілля мрії і щоб "Кардаш'яни позаздрили б святкуванню".

Розкішне весілля мало б коштувати 60 тис. дол. і Сьюзен вирішила оплатити його за рахунок грошових подарунків від гостей. Загалом з кожного вона хотіла отримати по 1200 дол.: "Я конкретно, я маю на увазі конкретно, просила грошові подарунки. Як ми могли провести наше весілля, про яке ми мріяли, без належного фінансування?"

Зазначимо, за таких умов орієнтовна кількість гостей складала б близько 40 осіб.

Жінка вказала, що дуже вдячна своїй дружці — вона пообіцяла внести 5 тис. дол. і допомогти з організацією. Також 3 тис. дол. погодились додати родина нареченого.

Розіслала запрошення і була шокована, коли відгукнулись лише вісім осіб. Тоді вона спробувала зібрати гроші на порталі Go fund me. Але і тут її пориви не зрозуміли — пожертви склали всього дише 250 дол.

Наречений спробував натякнути, що можна було б провести дешевше весілля, наприклад, у Лас-Вегасі. Однак Сюзен відмовилась, при цьому зазначила, що засумнівалась у коханому: він почав пліткувати поза очі і, як підозрює, міг їй зрадити.

Сьюзен побачила, що провести весілля на достойному рівні не зможе — так і написала у Facebook, публічно пояснивши своїм друзям, що причина — у недостатній щедрості гостей "Як важко було жертвувати друзям? Чи маю я для вас значення? Дружнє нагадування, не думайте, що я вам належу. Я вирізаю всіх вас, змій". Натомість вона вирішила розважитись іншим чином — планує поїхати у мандрівку Південною Америкою.

Сьюзан - про плани на весілля Фото: Скриншот Сьюзан - про "щедрість" гостей

Скриншот опису Сьюзен опублікували на порталі Mumsnet, на якому спілкують з питань народження та виховання дітей. Коментатори вказують, що вимоги — карколомні та неймовірні. Інші ж порадили наполягати на своєму — закликали жінку "царювати".

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Нагадуємо, ще одна наречена розлучилась відразу після весілля, тому що чоловік не виконав її єдине побажання: не бруднив її обличчя тортом під час церемонії. Ще одне весілля також завершилось розлученням: жінка дізналась про зраду чоловіка у день святкування.