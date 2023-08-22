Не помічали раніше: зібрані разом монети утворюють "таємний" малюнок (фото)

Незвичайний набір був розроблений Метью Дентом. За його словами, він придумував різні ідеї, перш ніж зупинився на геральдичному варіанті, який здивував людей.

Британські пенні, зібрані разом, утворюють дуже цікавий малюнок. Про це пише Daily Star.

Виявляється, деякі монети мають набагато більше переваг, ніж здається на перший погляд. Багато людей заговорили про досить цікаві пенні після того, як хтось привернув увагу до цієї теми на Reddit.

"Чи знаєте ви, що британські монети, зібрані разом, утворюють щит?" — написав користувач популярного форуму.

Він опублікував фотографію всіх монет разом, і це, на його думку, має "дуже крутий вигляд".

Набір був розроблений Метью Дентом Фото: Reddit

Видання зазначає, що цей набір був розроблений Метью Дентом. За його словами, він придумував різні ідеї, перш ніж зупинився на геральдичному варіанті.

"Я відчував, що вирішення завдання, поставленого Королівським монетним двором, полягає в єдиному дизайні. Єдиний із точки зору теми, виконання та покриття поверхні монет", — сказав він в інтерв'ю Королівському монетному двору.

Після вивчення різних ідей чоловік вирішив, що шість монет можуть утворити щит, якщо їх розташувати горизонтально й вертикально, і ця ідея спрацювала.

"Це поєднання елементів королівського герба в єдиний дизайн мало приємну символіку — об'єднання чотирьох країн Великої Британії під владою одного монарха", — додав він.

Обговоривши ескізи Метью, члени комітету дійшли висновку, що для об'єднання всіх елементів в єдине ціле необхідна ще одна деталь. Це призвело до того, що монета номіналом 1 фунт стерлінгів стала частиною нового дизайну.

Раніше Фокус повідомляв, що колекціонер показав неймовірно рідкісну монету. Її унікальність полягає в тому, що вона датована двома роками — 1992-м і 1993-м. Монета, розроблена дизайнеркоюм Мері Мілнер Діккенс, є однією з найрідкісніших на сьогодні.

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