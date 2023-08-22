Південнокорейську Instagram-блогерку висміяли через дивні знімки: що з ними не так (фото, відео)
Нещодавні фото селебріті Shashaeile були надмірно відфільтровані. Дівчина показала себе аудиторії з неприродно довгими кінцівками, великими грудьми, маленькою головою і гострим V-подібним підборіддям.
Інфлюенсерка з Південної Кореї викликала резонанс у соцмережах після публікації надмірно відредагованих фото. У Shashaeile понад пів мільйона підписників в Instagram, вона публікує фото- і відеоконтент, щоб просувати свій магазин одягу.
Але в недавніх її постах були фото, які пройшли важку правку в Photoshop.
У підсумку південнокорейська селебріті постала перед своєю аудиторією з неприродно довгими кінцівками, маленькою головою і гострим V-подібним підборіддям.
Довершували образ величезні груди, крихітна талія і довга шия.
Підписники не скупилися на уїдливості, коментуючи публікації Shashaeile.
"Вона виглядає так природно і по-справжньому!!!" — знущався один із підписників.
"Хотілося б побачити її без усіх фільтрів і редактури", — прокоментував інший.
Багато хто вказав на те, що вже за спотвореним фоном можна зрозуміти, що знімки відредаговані.
"Вона — всесвіт у собі, те, як підбирає час і простір навколо", — пожартував ще один користувач.
Щоб зупинити потік повідомлень, Shashaeile довелося ввімкнути модерацію коментарів на сторінці.
Південна Корея відома, серед іншого, одними з найсуворіших вимог щодо зовнішнього вигляду жінок. Тут передова пластична хірургія, процедури з догляду за шкірою тощо. У жінках особливо цінуються: тонка V-подібна нижня щелепа, бліда шкіра, подвійні повіки, тонкий ніс і маленьке обличчя.
За статистикою, приблизно 25% жінок у Південній Кореї у віці 19-20 років робили ту чи іншу пластичну операцію.
Настільки високі стандарти краси в країні обурюють феміністичні організації. Минулого року популярне місцеве телешоу, присвячене хірургічним процедурами, було закрито під тиском громадської критики.
Нагадаємо, що блогерка з Мексики трагічно загинула на відпочинку біля моря після того, як зробила своє останнє селфі.
Також повідомлялося, що Скарлетт Йоганссон позувала в обтислій сукні, рекламуючи ювелірний бренд. У селебріті немає власного акаунта в Instagram.