Південнокорейську Instagram-блогерку висміяли через дивні знімки: що з ними не так (фото, відео)

Нещодавні фото селебріті Shashaeile були надмірно відфільтровані. Дівчина показала себе аудиторії з неприродно довгими кінцівками, великими грудьми, маленькою головою і гострим V-подібним підборіддям.

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Інфлюенсерка з Південної Кореї викликала резонанс у соцмережах після публікації надмірно відредагованих фото. У Shashaeile понад пів мільйона підписників в Instagram, вона публікує фото- і відеоконтент, щоб просувати свій магазин одягу.

Інфлюенсерка із Південної Кореї Shashaeile

Але в недавніх її постах були фото, які пройшли важку правку в Photoshop.

Інфлюенсерка із Південної Кореї Shashaeile

У підсумку південнокорейська селебріті постала перед своєю аудиторією з неприродно довгими кінцівками, маленькою головою і гострим V-подібним підборіддям.

Інфлюенсерка із Південної Кореї Shashaeile

Довершували образ величезні груди, крихітна талія і довга шия.

Інфлюенсерка із Південної Кореї Shashaeile

Підписники не скупилися на уїдливості, коментуючи публікації Shashaeile.

"Вона виглядає так природно і по-справжньому!!!" — знущався один із підписників.

Інфлюенсер із Південної Кореї Shashaeile Інфлюенсер із Південної Кореї Shashaeile

"Хотілося б побачити її без усіх фільтрів і редактури", — прокоментував інший.

Багато хто вказав на те, що вже за спотвореним фоном можна зрозуміти, що знімки відредаговані.

Інфлюенсер із Південної Кореї Shashaeile Інфлюенсер із Південної Кореї Shashaeile Інфлюенсер із Південної Кореї Shashaeile

"Вона — всесвіт у собі, те, як підбирає час і простір навколо", — пожартував ще один користувач.

Щоб зупинити потік повідомлень, Shashaeile довелося ввімкнути модерацію коментарів на сторінці.

Південна Корея відома, серед іншого, одними з найсуворіших вимог щодо зовнішнього вигляду жінок. Тут передова пластична хірургія, процедури з догляду за шкірою тощо. У жінках особливо цінуються: тонка V-подібна нижня щелепа, бліда шкіра, подвійні повіки, тонкий ніс і маленьке обличчя.

За статистикою, приблизно 25% жінок у Південній Кореї у віці 19-20 років робили ту чи іншу пластичну операцію.

Настільки високі стандарти краси в країні обурюють феміністичні організації. Минулого року популярне місцеве телешоу, присвячене хірургічним процедурами, було закрито під тиском громадської критики.

Нагадаємо, що блогерка з Мексики трагічно загинула на відпочинку біля моря після того, як зробила своє останнє селфі.

Також повідомлялося, що Скарлетт Йоганссон позувала в обтислій сукні, рекламуючи ювелірний бренд. У селебріті немає власного акаунта в Instagram.