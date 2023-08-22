Частина давніх скарбів: чоловік знайшов 500-річну каблучку із загадковим посланням (фото)

Любитель антикваріату не міг повірити у свою удачу після того, як виявив на одній із фермерських ділянок каблучку віком близько 500 років. На внутрішньому боці прикраси було зроблено загадковий напис.

Енді Тейлор ходив із металошукачем одним із сільськогосподарських угідь Великої Британії, коли знайшов каблучку майже 500-річної давнини із загадковим написом. Про це пише Ladbible.

Чоловік викопав старовинну реліквію поблизу Шервудського лісу в Ноттінгемширі. За словами любителя антикваріату, він ледве не пропустив цей предмет, який було виявлено під час заходу клубу металошукачів 2020 року, адже натрапив на нього "тільки дорогою за випивкою".

"Мені пощастило. Якраз коли я повернув назад, я зловив прекрасний сильний сигнал. Це була захоплива знахідка. Коли лунає сигнал, ніколи не знаєш, що це буде — каблучка-пустушка чи стародавній скарб", — розповів він.

Любитель антикваріату не міг повірити у свою удачу, коли знайшов каблучку Фото: SWNS

Видання зазначає, що британець знайшов одну з каблучок Posy. Це своєрідні любовні символи XVI століття. Однак цінності знайденій чоловіком прикрасі додає загадкове послання "I Meane Ryght", написане на внутрішньому боці.

Експерти вважають, що це може бути один із кількох скарбів, захованих шерифом Ноттінгемським або кимось із членів його сім'ї. Однак таємниця послання, можливо, так і не буде розгадана.

Каблучка може бути одним із кількох скарбів, захованих шерифом Ноттінгемським Фото: SWNS

"Послання, написані всередині, були таємницею для всіх, окрім власника і дарувальника, тому ми ніколи не зможемо точно сказати, що означало "I Meane Ryght" для власника каблучки", — розповів Чарльз Генсон, власник аукціонного дому Hansons Auctioneers, який продасть каблучку наприкінці цього року.

Він додав, що перстень, найімовірніше, був "знаком любові або поваги", подарованим багатим покровителем.

Раніше Фокус повідомляв, що студенти знайшли таємну кімнату в підвалі, в якій жив незнайомець. Стривожені мешканці будинку викликали співробітників поліції, які змогли потрапити всередину замкненої спальні й виявили там людину, на ім'я Джеремі. Чоловік жив у підвалі без відома студентів.

Також раніше повідомлялося, що канадець розкрив "таємницю" сейфа, який не могли відкрити кілька десятиліть. У магазині пообіцяли, що той, хто відкриє їхню схованку, отримає половину вмісту, якщо там буде щось цінне. Розкрити сейф вдалося звичайному водієві автобуса.