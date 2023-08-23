"Мені потрібно заплатити за ботокс": австралійка вирішила заощадити на хобі свого сина

Мама трьох дітей докладно описала свої косметичні процедури і підкреслила, що це вселяє в неї впевненість і дає змогу почуватися щасливою, що позначається і на інших сферах життя, зокрема вихованні дітей.

Австралійка не дозволила синові займатися дорогим видом спорту, оскільки потрібно було оплатити ботоксні процедури. У бесіді з журналістами жінка визнала, що на сторонній погляд її рішення може здатися "егоїстичним", але зазначила, що мами часто першими йдуть на "жертви". Про це повідомляє News.com.ua.

Жінка сказала, що хотіла б дозволити собі оплачувати і заняття спортом сина, і косметичні процедури. У неї троє дітей: син займається двома видами спорту, в інших теж є свої улюблені хобі.

Щоб оплатити потреби всіх довелося б відмовитися від ботокса, на що йде близько 100 австралійських доларів на місяць (близько 60 євро). Ці кошти пішли б на оплату вартості занять, форму та змагань.

За словами жінки, їй дуже подобається те, з якою пристрастю діти ставляться до всього, що роблять, але водночас вважає, що необхідний баланс.

Що ж стосується ботоксних процедур, жінка розглядає їх як один з елементів турботи про себе. Мама трьох дітей докладно описала косметичні процедури, на які витрачає гроші, і наголосила, що це вселяє в неї впевненість і дає змогу почуватися щасливою, що позначається і на інших сферах життя, зокрема вихованні дітей.

У майбутньому вона сподівається все ж знайти кошти на заняття сина.

"Знаю, що дехто не зрозуміє мій вибір або його причини і вважатиме егоїзмом те, що для мене в пріоритеті ботокс, а не дитячий спорт. Але турбота про себе так сильно позначається на добробуті, і я вважаю, що мами часто першими йдуть на жертви — і часто доводиться жертвувати саме турботою про себе", — висловила свою думку мешканка Зеленого континенту, додавши, що син зрозумів її непростий вибір і у відповідь просто "знизав плечима".

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