Моторошний фінал: зниклий мільйонер "вирішив жити" з племенем канібалів (фото, відео)

Ютубер Mr Ballen розповів про те, як Майкла Рокфеллера помітили в джунглях Нової Гвінеї через довгий час після того, як його вважали загиблим. У мережі гуляло безліч теорій і здогадок, проте нова версія вразила людей.

Таємницю зниклого багатого жителя Нью-Йорка Майкла Рокфеллера, можливо, розкрито після того, як з'явилися кадри, на яких зображено оголеного білого чоловіка, який полює разом із представниками племені канібалів. Про це пише Daily Star.

Ютубер Mr Ballen розповів про те, як мільйонера помітили в джунглях Нової Гвінеї через довгий час після того, як його вважали загиблим.

Майкл Рокфеллер — член знаменитої багатої сім'ї Рокфеллерів — зник безвісти під час подорожі до Папуа-Нової Гвінеї 1961 року. 17 листопада невелике судно, на якому він і голландський антрополог Рене Вассінг пливли на острів, потрапило в біду. Мільйонера більше ніколи не бачили, і багато хто вважає, що його вбило плем'я. Однак нещодавно спливли кінокадри, зняті неподалік від місця зникнення Рокфеллера, можуть змінити цю думку.

Мільйонер зник безвісти під час подорожі до Папуа-Нової Гвінеї 1961 року Фото: Shutterstock

"Репортер, на ім'я Мілт Маклін дізнався від таємничого австралійця, що справді нещодавно зустрів Майкла Рокфеллера в джунглях Нової Гвінеї, недалеко від того місця, де він імовірно зник", — розповів блогер.

Макліну не вдалося знайти зниклу людину, але він зняв велику кількість фільмів про народність Асмат і їхній дім.

"Але 40 років потому, інша знімальна група документалістів вирішила вирушити до Нової Гвінеї та пошукати Майкла, оскільки все ще ширилися чутки про те, що він живий. Вони виявили непроглянуті записи Мілта Макліна, переглянули їх усі й знайшли серед багатогодинних записів щось неймовірне. У кадр потрапляє каное, наповнене воїнами племені Асмат. Це військовий загін, і, ймовірно, вони прямують на битву з якимось іншим племенем. Але серед цих великих сильних чоловіків є одна людина, яка зовсім не схожа на інших воїнів племені Асмат. Це оголений бородатий білий чоловік, який — попри погану якість плівки — дуже схожий на Майкла Рокфеллера", — розповідає Mr Ballen.

Одна людина, яка зовсім не схожа на інших воїнів племені Асмат Фото: Daily Star

Видання зазначає, що ідея про те, що Рокфеллер став корінним жителем племені Асмат, — не єдине пояснення його зникнення. Лорн і Лоуренс Блер у своєму документальному серіалі "Вогняна каблучка: An Indonesian Odyssey", зустріли людину, яка стверджувала, що з'їла мультимільйонера з Нью-Йорка.

Дослідник Тобіас Шнеебаум почув подібну історію від групи жителів села Асмат, про що він написав у своїй книзі "Тримай річку праворуч від себе: A Modern Cannibal Tale.

Карл Хоффман, журналіст National Geographic, знайшов додаткове підтвердження цієї історії й опублікував похмурий звіт про смерть Рокфеллера. Три старійшини племені Асматів, на ім'я Піп, Аджім і Фін виявили Рокфеллера, який плавав, знесилений, недалеко від берега. Вони вбили Рокфеллера в помсту за голландських дослідників, які їм були неприємні.

Раніше Фокус повідомляв правду про "диво-будинок" вартістю $4 млн, який "вижив" після жахливого лиха. Пожежі, що охопили острів Мауї на Гаваях з 8 серпня, забрали життя 114 осіб і залишили тисячі зруйнованих будівель. Волею долі або завдяки щасливому випадку сім'я Міллікін внесла у свій будинок кілька ключових змін, які і врятували його.

Також стало відомо, що жителі села занадто налякані через банди, щоб виходити на вулицю ввечері. Найпоширенішим видом злочинів, скоєних у містечку, є насильницькі та сексуальні злочини. За останній рік було зареєстровано 538 інцидентів.