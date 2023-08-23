Впустив рибу на трансформатор: у США птах відключив світло у 2000 людей (фото)

У місцевому управлінні поліції визнали інцидент зі скинутою на трансформатор рибою кумедним і закликали не забувати "жертву цієї безглуздої смерті".

В американському штаті Нью-Джерсі сталося масштабне відключення електроенергії, причиною якого стала риба, скинута хижим птахом. Про це пише Washington Post 22 серпня.

За словами представника комунальної компанії Кріса Геніга, 12 серпня риба впала на трансформатор на опорі електропередачі в житловому районі Сейревіля, внаслідок чого котушки всередині змістилися.

У результаті близько 2100 споживачів залишилися без електрики. Через дві години подачу електрики було відновлено.

На лусці знайденої риби було виявлено сліди пазурів, які дали змогу правоохоронцям припустити, що її впустив хижий птах, який пролітав над енергетичним об'єктом. Кріс Геніг вважає, що це була скопа.

У поліцейському управлінні Сейревіля визнали ситуацію кумедною і опублікували пост, у якому показали фото риби, назвавши її Гілліган, а також фотографію малюнка птаха як "ескіз підозрюваної особи".

У поліцейському управлінні Сейревіля поділилися знімками "винуватців" відключення

"Будь ласка, давайте не забудемо жертву цієї безглуздої смерті. Гілліган був працьовитим сім'янином. Він був батьком тисяч дітей. Востаннє підозрюваного бачили, як він летів на південь. Якщо ви його побачите, не намагайтеся його затримати", — написали у відомстві.

Лейтенант Джеймс Новак сказав журналістам, що не хотів цим дописом применшувати або ігнорувати незручності, яких зазнавало багато людей через відсутність електрики. Його метою було показати, що "дивні речі стаються в Сейревілі".

Нагадаємо, що у Великій Британії кішка подолала щонайменше 800 кілометрів, застрягши в решітці радіатора таксі. За словами таксиста, тварина могла перебувати там кілька днів.

Ми також повідомляли, що мешканка США випадково побачила тварину, зовнішність якої викликала в неї подив. Деякі користувачі мережі жартома запропонували, що це чупакабра, проте були й реальніші припущення.