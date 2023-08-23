"Пекло зі здичавілими дітьми": ізольований британський острів потерпає від нічного хаосу (фото)

На острові є своя версія фунта стерлінгів, поштовий індекс Великої Британії та населення 4 439 осіб. Його можна вважати тропічним раєм, але з "класичними британськими проблемами".

Один із найбільш ізольованих островів планети перетворюється на "пекло" вечорами у вихідні дні. Причиною цього стали пияцтво, "здичавілі діти" і хлопчаки-гонщики, які разом створюють хаос. Про це пише Daily Star.

Вулканічний острів Святої Єлени, заморська територія Великої Британії, розташований у південній частині Атлантичного океану майже за 2 тисячі км від Африки й майже за 3 тисячі км від Південної Америки. Острів Вознесіння, ще одна віддалена британська територія, розташований найближче до острова Святої Єлени, на відстані близько 1300 км.

На острові є своя версія фунта стерлінгів, поштовий індекс Великої Британії (STHL 1ZZ) і населення 4 439 осіб (станом на 2021 рік).

Вулканічний острів Святої Єлени розташований у південній частині Атлантичного океану Фото: Wikipedia

Джеймстаун, столиця острова, є місцем проживання більшості жителів. Видання зазначає, що острів Святої Єлени можна вважати тропічним раєм, далеким від похмурих британських міст та алкогольного хаосу, що відбувається майже кожні вихідні, що виявляється має ті ж самі проблеми.

На початку цього місяця уряд острова Святої Єлени опублікував заяву, в якій засудив антигромадську поведінку, пияцтво і злочинну діяльність, що призводить до непотрібного збитку в нижній половині Джеймстауна.

Далі в ньому йдеться, що йдеться про "меншість людей, які завдають шкоди своїй власній спільноті", і додається, що уряд острова Святої Єлени співпрацює з Представництвом Великої Британії в Лондоні з метою отримання фінансової підтримки для впровадження таких рішень, як системи відеоспостереження.

Також було створено "цивільні патрулі безпеки".

Джеймстаун, столиця острова, є місцем проживання більшості жителів Фото: Wikipedia

Після цієї заяви в одній із двох газет острова з'явилася редакційна стаття, в якій більш детально розповідається про антигромадську поведінку.

"Провівши ніч у Джеймстауні в одному або двох випадках, я прекрасно розумію, що ночі вихідного дня — це цілковите пекло для кожного жителя", — написав редактор газети St Helena Independent Вінс Томпсон.

Він пригадав один недільний день, коли рано вранці "кілька машин під'їжджали до пандусів, пригальмовували, проїжджали через них і відразу після цього розганялися на максимальних обертах".

Іншими проблемами були пов'язані з розкиданим сміттям і биттям пляшок. Далі Вінс схарактеризував деяких недбайливих підлітків Джеймстауна як "здичавілих".

"Я щойно подивився визначення слова "здичавілий", в ньому сказано: "той, хто перебуває в дикому стані після того, як його вдалося приручити". Це схоже на наш випадок", — написав він.

Раніше Фокус повідомляв правду про "диво-будинок" вартістю $4 млн, який "вижив" після жахливого лиха. Пожежі, що охопили острів Мауї на Гаваях з 8 серпня, забрали життя 114 осіб і залишили тисячі зруйнованих будівель. Волею долі або завдяки щасливому випадку сім'я Міллікін внесла у свій будинок кілька ключових змін, які й врятували його.

Також стало відомо, що жителі села занадто налякані через банди, щоб виходити на вулицю ввечері. Найпоширенішим видом злочинів, скоєних у містечку, є насильницькі та сексуальні злочини. За останній рік було зареєстровано 538 інцидентів.