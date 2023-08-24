"Добре побудовано": чоловіка заарештували за крадіжку ґанку у своїх сусідів (відео)

Підозрюваний пройшов повз кілька табличок "Прохід заборонено" і потягнув ґанок, який на момент ймовірної крадіжки не був прибудований до будинку. Пізніше чоловік потрапив в інший конфлікт.

Робіну Свангеру зі штату Джорджія, США, висунуто кримінальне обвинувачення в крадіжці дерев'яного ґанку у свого сусіда. Про це пише FOX 5 Atlanta.

Власник ґанку заявив слідчим, що, хоча його ділянка має занедбаний вигляд, але прибудова й інші предмети, що знаходяться на території, ніколи не були викинуті.

"Це повноцінний ґанок розміром 8 на 10 футів. Це те, що потрібно для входу і виходу. Дуже добре побудовано", — сказав слідчий Кріс Степлер з офісу шерифа округу Коуета.

Робін Свангер, імовірно, пройшов повз кілька табличок "Прохід заборонено" і потягнув ґанок, який на момент ймовірної крадіжки не був прибудований до будинку.

"Деякі люди можуть знизати плечима і сказати, що в цьому немає нічого страшного, але коли ви берете чиюсь власність без їхньої згоди, а вартість цього ґанку становить 3 000 доларів, ви не можете просто взяти і забрати речі з чиєїсь власності", — сказав Степлер.

Співробітники поліції вже впізнали Свангера як підозрюваного і розшукували його протягом кількох днів, коли їх викликали до нього додому у зв'язку з побутовим конфліктом. За їхніми словами, злочинець посварився зі своєю дружиною і кидав каміння в їхнє спільне житло.

У зв'язку з цим інцидентом Свангеру висунули обвинувачення у двох випадках насильства в сім'ї, включно з нанесенням побоїв, а також у крадіжці ґанку.

Раніше Фокус повідомляв, що студентка інсценувала своє викрадення заради батьківських грошей. Дівчина пішла з дому і відправила батькам відеозапис, на якому з плакатом на обличчі стверджувала, що її викрали.

Також стало відомо, що десятки людей стали жертвами великої лотерейної афери. Ентоні Лінтон Стюарт обманював літніх людей, стверджуючи, що вони вигравали мільйонні суми. Потім шахрай повідомляв, що для отримання виграшу жертвам доведеться заплатити низку зборів і податків.