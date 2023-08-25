"Ходить голий і зі списом в руках": у горах Німеччини помітили печерну людину (фото)

Місцева влада заявила, що останні 5 років вже надходили повідомлення про "людину-вовка" в районі Бланкенбурга. У лісі також знаходили ретельно побудовані місця згарища та укриття.

У в горах Гарц в Німеччині туристи помітили чоловіка. Він нагадував первісну людину — був без одягу і зі списом в руках. Про це повідомляє Times.

Двоє туристів — 31-річна Джина Вайс та її друг — 38-річний Тоб поїхали у подорож, щоб дослідити ліси поблизу Бланкенбурга в землі Саксонія-Ангальт — приблизно за 250 км від німецької столиці Берліна.

Там біля лісу на скелях вони помітили незвичайну людину. Оголений чоловік з бородою і палицею в руках сидів на землі. За оцінками туристів, йому було близько 40 років.

Джина Вайс розповіла німецькому виданню Bild , що чоловік посидів, а потім піднявся в піщану печеру і "тримав в руці довгу дерев'яну палицю, як спис".

"Він не зводив з нас очей, нічого не казав. Чоловік виглядав брудним, як людина кам’яного віку з історичного підручника", — сказала вона.

Влада регіону заявила, що вже отримувала повідомлення впродовж 5 років про людину в горах, одягнену в щось схоже на вовчу шкіру. У лісі знайшли ретельно побудовані місця згарища та укриття.

Олександр Бек, начальник пожежної бригади Бланкенбурга, сказав: "Хтось явно знає, як жити на вулиці та адаптуватися до зміни сезонів".

Нагадаємо, що вчені відкрили нову сторінку історії, вивчаючи наскельний живопис у Малайзії. Малюнки зображують конфлікти корінних племен Малайзії.

Раніше повідомлялося про відкриття в іспанській печері нових доісторичних малюнків. Вчені відкрили скарбницю зображень тварин і форм, які залишалися прихованими протягом тисячоліть.