Подарунок від авіакомпанії: блогерку оштрафували за троянду в аеропорту (фото)

Мандрівниця вирішила пронести квітку, не вказавши її у своїй посадковій карті. У деяких країнах рослини становлять загрозу біологічній безпеці.

Тревел-блогерка Лейс Ларайя була оштрафована на суму близько 1 878 австралійських доларів (44 821 гривня) після того, як забула задекларувати подаровану їй квітку від авіакомпанії Qatar Airways. Про це пише Daily Express.

Жінка була оштрафована за фальсифікацію офіційного документа після того, як випадково вказала, що в неї немає з собою рослин, коли вона прилетіла до Австралії. Пані Ларайя розповіла, що не хотіла класти троянду в сумку, бо боялася, що пошкодить подарунок.

У результаті мандрівниця вирішила пронести троянду через аеропорт Перт. Жінка сказала, що їй "нічого приховувати" після того, як її оштрафували за порушення австралійського Закону про біобезпеку.

У Лейс Ларайї, відомої в соціальних мережах під ніком Skywardsfreak, чиновники конфіскували паспорт і телефон, а також обшукали багаж. Жінка стверджує, що те, що вона не вказала квітку у своїй посадковій карті, було її очевидною помилкою.

"Мені й на думку не спало, що троянда належить до категорії тих рослин, які вони будуть шукати. Я поставила галочку "ні", і це було їхнє звинувачення в кінцевому підсумку", — розповіла вона в розмові з Insider.

Квіти становлять загрозу біологічній безпеці для Австралії Фото: Insider

Видання зазначає, що квіти становлять загрозу біологічній безпеці для Австралії, оскільки вони можуть бути переносниками інвазивних видів, кліщів і попелиці.

Міністерство сільського господарства, рибальства та лісового господарства Австралії заявило, що недекларування товарів, що становлять загрозу, є серйозним ризиком для країни. Штрафи можуть становити від 100 до 1 878 австралійських доларів, які й довелося заплатити пані Ларайї.

Після інциденту співробітники аеропорту повернули жінці троянду після того, як її оглянули та видалили стебло.

За словами журналістки, наразі вона намагається оскаржити свій штраф на тій підставі, що іншим пасажирам в аналогічних ситуаціях виносили лише попередження, а не штраф.

Раніше Фокус повідомляв, що пілот посадив літак посеред жвавої дороги в годину пік. Через несподівану появу повітряного засобу рух транспорту в обох напрямках було ускладнено, поки на місце події виїжджали екстрені служби.

Також стало відомо, що літак здійснив вимушену посадку заради арешту пасажирки. Блейк Перкінс, який перебував на борту, розмістив у TikTok кілька відеозаписів інциденту. В одному з роликів чоловік написав, що стюардеси не дозволили жінці "випити вина".