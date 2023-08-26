"Телефонуйте 911": викрадену жінку врятувала записка, передана незнайомцю (фото)

Співробітники поліції заявили, що коротке послання дівчини, можливо, врятувало їй життя. Затриманий чоловік раніше вже підозрювався у викраденні.

У США жінка, яку нібито викрав чоловік, що видавав себе за водія Uber, врятувалася завдяки записці, яку передав незнайомцю на заправній станції. Про це пише Daily Star.

Передбачається, що вранці в понеділок (21 серпня) жінку забрав з автосалону мікроавтобус Honda, після чого її було оголошено в розшук. Однак їй спала на думку хитра ідея, як врятуватися, коли вона зайшла в магазин Chevron у штаті Аризона (США) і передала покупцеві записку.

"Допоможіть. Телефонуйте 911. Синій фургон Honda... їде в напрямку Кінгман — Лас-Вегас", — йшлося в записці, після чого вона повідомляла своє ім'я і номер телефону.

Незнайомець негайно викликав поліцію, яка поспішила на місце події, повідомили в офісі шерифа округу Явапай.

"Клієнт повідомив, що фургон щойно виїхав на захід по шосе I-40, і дав опис одягу жінки та чоловіка, з яким вона їхала", — йдеться в повідомленні офісу шерифа.

Офіцери швидко виявили фургон і заарештували 41-річного Джейкоба Вілхойта Фото: Yavapai County Sheriff’s Office

Офіцери швидко знайшли фургон і заарештували 41-річного Джейкоба Вілхойта, який раніше був оголошений у розшук після ймовірного викрадення жінки.

"Він був у перуці та прикидався водієм Uber. Вілхойт утримував її, поки вони їхали в Лас-Вегас і провели ніч у парку на озері Мід", — додали в офісі шерифа.

Правоохоронці також виявили у фургоні підозрюваного кілька одиниць зброї. Наразі чоловікові висунуто обвинувачення у викраденні, незаконному позбавленні волі, нападі за обтяжуючих обставин, переслідуванні, погрозах і залякуванні.

Видання зазначає, що особу жінки не встановлено, і незрозуміло, чому саме вона стала об'єктом нападу. Також не зрозуміло, як їй вдалося дістатися до бензоколонки, щоб передати записку, але влада заявила, що цей крок врятував її.

Раніше Фокус повідомляв, що британська медсестра, яка вбила 7 немовлят, залишила моторошну записку. Люсі Летбі, винну у вбивстві новонароджених, засудили до довічного ув'язнення у в'язниці без права на помилування або дострокове звільнення. Це найжорсткіший вирок у британській правовій системі.

Також стало відомо, що десятки людей стали жертвами великої лотерейної афери. Ентоні Лінтон Стюарт обманював літніх людей, стверджуючи, що вони вигравали мільйонні суми. Потім шахрай повідомляв, що для отримання виграшу жертвам доведеться заплатити низку зборів і податків.