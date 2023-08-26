"Найдивніше місто": усі люди живуть у гігантській вежі під одним дахом (відео)

Зараз у 14-поверховому будинку, відомому як Begich Towers, проживає приблизно 85% жителів. У комплексі розташовано 150 квартир, і він був створений для того, щоб ніхто не виходив на вулицю в суворі зимові місяці.

Віттієр — місто в США, що живе під одним дахом. У вежі Begich Towers, розташованій серед льодовиків і гір Аляски, розташоване все — від поштового відділення до поліцейської дільниці. Про це пише Daily Star.

Сьогодні, коли більш ніж половина світу живе в містах, багатоповерхові житлові будинки не є чимось незвичайним. Але в цьому місті на Алясці зовсім інша ситуація. В анклаві, розташованому за 58 миль на південний схід від Анкоріджа, між льодовиками і сніжними вершинами гір розташоване місто Віттієр. У ньому проживають всього 273 людини і його називають "найдивнішим містом Америки".

Якщо відмотати час назад до 2015 року, то всі жителі жили під одним дахом, а сьогодні в 14-поверховій будівлі, відомій як Begich Towers, мешкає близько 85% жителів. У комплексі розташовано 150 квартир, і він був створений для того, щоб ніхто не виходив на вулицю в суворі зимові місяці.

В одній будівлі проживає близько 85% жителів Фото: Shutterstock

Зовні будівля не може похвалитися якимось особливим зовнішнім виглядом, але всередині все зовсім інакше: під одним дахом зібрані всі зручності міста. На відстані одного ліфта один від одного розташовані церква, пошта, ринок, поліклініка, поліцейський відділок і відеомагазин. Самодостатня будова також з'єднана зі школою тунелем, вирубаним у схилі гори.

"Люди думають, що це дивно. Якби в мене було одне слово, я б сказав, що це чарівно", — розповідає Дейв Дікерсон і його дружина Анна.

У місто, розташоване в тіні величезних гір, можна в'їхати й виїхати лише кількома шляхами. Ще 15 років тому єдиним способом потрапити в місто суходолом був залізничний транспорт старим тунелем часів Другої світової війни, якщо дозволяла погода. На щастя, нині його переобладнано для руху автомобілів двомильною ділянкою.

Залежність поселення від кількох проходів означає, що в разі катастрофи місто опиниться в скрутному становищі. Так, 5 липня 2023 року загорівся катер, який знищив єдиний у місті док для заправлення суден, що призвело до зупинки приходу і відходу суден, а також до закриття тунелю як запобіжного заходу.

Спочатку Віттієр був розроблений армією США і використовувався як військова гавань і база матеріально-технічного постачання під час Другої світової війни. Величезна будівля Begich Towers служила штаб-квартирою Інженерного корпусу армії США під час холодної війни. Сьогодні місто вважається популярним місцем для туристів.

Раніше Фокус повідомляв правду про "диво-будинок" вартістю $4 млн, який "вижив" після жахливого лиха. Пожежі, що охопили острів Мауї на Гаваях з 8 серпня, забрали життя 114 осіб і залишили тисячі зруйнованих будівель. Волею долі або завдяки щасливому випадку сім'я Міллікін внесла у свій будинок кілька ключових змін, які й врятували його.

Також стало відомо, що жителі села занадто налякані через банди, щоб виходити на вулицю ввечері. Найпоширенішим видом злочинів, скоєних у містечку, є насильницькі та сексуальні злочини. За останній рік було зареєстровано 538 інцидентів.