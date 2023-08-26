Викликає блювоту: в ізраїльському ресторані подають шоколадне морозиво в унітазі (відео)

Відео з ресторану, опубліковане в соцмережах, дуже швидко стало вірусним.

Десерт, який при першому погляді викликає блювоту, пропонують відвідувачам ресторану під назвою Gordos у Холоні, на південь від Тель-Авіва (Ізраїль). Там почали подавати шоколадне морозиво для великої компанії, яке поміщають в унітаз, для більшого ефекту розмазавши його по стінках, пише The New York.

Про заклад і його, м'яко кажучи, дивну позицію в меню, стало відомо після того, як у соцмережах, зокрема в TikTok, завірусилося відео, зняте в ресторані. На записі офіціант ставить на стіл білий унітаз, у якому — морозиво. Щоправда, десерт більше нагадує дещо дещо менш приємне і за виглядом, і за кольором.

Відвідувачі ж, схоже, в захваті й із задоволенням ложками наминали десерт, сміючись при цьому.

Що послужило натхненням для такої подачі, залишається незрозумілим.

Реакція в соцмережах не змусила на себе чекати:

"І люди їдять це л**но?", "Як ваш постійний клієнт, чесно кажучи, цього разу я був у шоці", "Блін, концепція має дуже тривожний вигляд", "Найогидніша річ, яку я коли-небудь бачив", — пишуть у коментарях.

Пакистанське видання Samaa образилося на назву десерту "Third House of S — t", яка, на їхню думку, була відсиланням до "шанованої концепції Третього Храму в єврейській традиції".

"Гіпотетичний Третій Храм є предметом глибокого релігійного значення для багатьох, що робить назву десерту предметом суперечок. Критики стверджують, що використання такої назви для десерту може бути витлумачено як неповагу до релігійних переконань, яких дотримується значна частина населення країни", — пишуть журналісти.

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