Чули крики: підліток зник за загадкових обставин поруч зі "Сходами в небо"

Стежка завдовжки 1 219 метрів, що складається з 3 922 сходинок, у деяких місцях має ширину всього 45 сантиметрів, і необережний рух може призвести до падіння з висоти 610 метрів на скелі внизу

Моторошна деталь на одній з останніх фотографій зниклого 27 лютого 2015 року підлітка може дати ключ до розгадки того, що сталося. Про це пише Daily Star.

18-річний на момент зникнення Дейленн Пуа гостював у своєї бабусі на Гаваях, коли вирішив пройтися небезпечними сходами Хайку ("Сходи в небо"), що були зачинені для відвідування 1987 року з міркувань безпеки. Стежка завдовжки 1219 метрів, що складається з 3 922 сходинок, у деяких місцях має ширину всього 45 сантиметрів, і необережний рух може призвести до падіння з висоти 610 метрів на скелі внизу.

Дейленн вирішив, що він зможе пройтися цією стежкою і повернутися цілим і неушкодженим.

Згадуючи цю історію, автори ютуб-каналу Coffeehouse Crime розповіли, що цей хлопець був настільки захоплений походом, що документував усю мандрівку, викладаючи фотографії у свої соціальні мережі. Але він так і не повернувся, і, попри багатоденні пошуки, його тіло так і не було знайдено. Після зникнення Дейленна двоє туристів повідомили, що чули крики про допомогу, що викликало новий виток пошуків. Група добровольців спустилася на 183 метри вниз у кінці стежки Kulana'ahane, де Дейленн зробив свою останню фотографію, але жодних слідів зниклого підлітка так і не було знайдено.

Підліток документував усю подорож, викладаючи фотографії у свої соціальні мережі Фото: колаж Фокус

3 березня 2015 року, пошуки було припинено, і влада дійшла висновку, що підліток послизнувся і впав та розбився на смерть десь на стежці. Однак коли друзі почали переглядати його фотографії, вони помітили одну моторошну деталь. На одному зі знімків, який, здавалося б, показує, як далеко вдалося забратися Дейленну, видно, що на стежці ще хтось є. Тільки при збільшенні масштабу знімка виявляється прихована деталь.

"Дуже добре видно, що трохи далі стежкою присів чоловік, який, мабуть, ховається, і багато хто вважає, що ця людина стежила за Дейленном і в якийсь момент напала на нього", — каже блогер.

Сім'я Дейленна зверталася до громадськості з проханням допомогти впізнати чоловіка на фото, сподіваючись, що в нього є підказки, які могли б пояснити, що сталося з хлопчиком. Цю людину так і не впізнали, але багато хто вважає, що вона щось знає про останні хвилини життя підлітка. Рідні вважають, що хлопець не просто впав з гори — його викрала або вбила загадкова людина на сходах Хайку.

Раніше Фокус повідомляв, що британська медсестра, яка вбила 7 немовлят, залишила моторошну записку. Люсі Летбі, винну у вбивстві новонароджених, засудили до довічного ув'язнення у в'язниці без права на помилування або дострокове звільнення. Це найжорсткіший вирок у британській правовій системі.

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