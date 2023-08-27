"Завжди у відпустці": жінка жила в потягах, бо це дешевше, ніж знімати квартиру

Після закінчення навчання дівчина відмовилася від життя на рейках і вирішила жити на колесах. Вона перетворила свій фургон 2015 року випуску на крихітний будинок і ні про що не шкодує.

В умовах рекордно високої вартості життя стає дедалі важче намагатися скласти бюджет на місяць, і орендарям це добре знайоме, оскільки орендні ставки стрімко зростають. Однак одна жінка зізналася, що жила в потязі, бо це було дешевше, ніж наймати житло. Про це пише The Mirror.

Після сварки з орендодавцем громадянка Німеччини Леоні Мюллер вирішила вести кочовий спосіб життя і проводити весь свій час у потягах, і це виявилося дешевше, ніж наймати житло. Студентка купила річний проїзний квиток за 300 фунтів стерлінгів, який давав їй змогу безплатно сідати на будь-який поїзд у країні.

Леоні доводилося вчитися в потягах, а також мити волосся в раковинах, і вона стверджувала, що почувається "завжди у відпустці" і любить свободу, яку це їй дає. Розуміючи, що не хоче жити у своїй колишній квартирі, вона почала жити в потязі ще 2015 року під час навчання.

"У потягах я почуваюся як удома і можу відвідати набагато більше друзів і міст, це все одно що постійно перебувати у відпустці. У потягах завжди є чим зайнятися. Я хочу надихнути людей на те, щоб вони замислилися про свої звички й про те, що вони вважають нормальним", — розповідала вона тоді Washington Post.

Дівчина почала жити в потязі ще 2015 року під час навчання Фото: Instagram/leoniemueller.work

Живучи та подорожуючи без нічого, дівчина брала з собою лише рюкзак із необхідним одягом, планшетний комп'ютер та гігієнічну сумку. Однак вона розповіла, що деякі її друзі не були впевнені в її унікальному способі життя.

"Більшості моїх друзів ця ідея дуже подобається, хоча дехто вважає її доволі авантюрною, а інші, навпаки, відреагували більш негативно: Їх ображає те, що я ставлю під сумнів звичний уклад життя і побуту", — додала дівчина.

Після закінчення навчання у 2020 році Леоні відмовилася від життя на рейках і вирішила жити на колесах. Вона перетворила VW Crafter 2015 року випуску на крихітний будинок і ні про що не шкодує.

"Я роблю це доти, доки мені це подобається, і в мене немає жодних планів щодо того, що я можу зробити коли-небудь потім. Я жодного разу не прокидаюся вранці й не думаю: "Ніч була б комфортнішою у справжній квартирі", — пояснила вона.

Раніше Фокус повідомляв правду про "диво-будинок" вартістю $4 млн, який "вижив" після жахливого лиха. Пожежі, що охопили острів Мауї на Гаваях з 8 серпня, забрали життя 114 осіб і залишили тисячі зруйнованих будівель. Волею долі або завдяки щасливому випадку сім'я Міллікін внесла у свій будинок кілька ключових змін, які й врятували його.

Також стало відомо, що жителі села занадто налякані через банди, щоб виходити на вулицю ввечері. Найпоширенішим видом злочинів, скоєних у містечку, є насильницькі та сексуальні злочини. За останній рік було зареєстровано 538 інцидентів.