Не розмовляла роками: жінка змогла заговорити завдяки штучному інтелекту (фото)

Замість жінки може спілкуватися аватар — він кліпає очима та використовує такі вирази обличчя, як посмішки, стиснуті губи та підняті брови.

Жінка, яка роками не вимовляла жодного слова після того, як у неї стався інсульт і її паралізувало,відновила здатність говорити завдяки штучному інтелекту. Про це пише New York Post.

Новаторська процедура використовує 253 електродів, які були імплантовані в мозок 48-річної Енн Джонсон, а потім підключені до групи комп’ютерів через невеликий порт, прикріплений до її голови. Електроди, які покривають область мозку, де обробляється мова, перехоплюють сигнали мозку жінки та надсилають їх до комп’ютерів.

Екранний аватар, який Джонсон обрала сама, може "говорити" те, що вона думає, використовуючи копію її голосу, записаного багато років тому під час 15-хвилинного тосту, який вона виголосила на своєму весіллі.

Аватар також кліпає очима та використовує такі вирази обличчя, як посмішки, стиснуті губи та підняті брови, що робить його більш реалістичним.

До інсульту жінка працювала вчителькою математики в школі і тренером з волейболу та баскетболу, була одружена два роки і має двох дітей. Найбільша мрія жінки — знову їх обійняти.

Після багатьох років реабілітації у неї поступово відновилися рухи та вираз обличчя, але Енн не могла говорити, і її доводилося годувати через зонд, поки вона не змогла ковтати і їсти дрібно нарізану або м’яку їжу.

Команда з UCSF разом з колегами з Каліфорнійського університету в Берклі зауважили, що це перший раз, коли мова або вираз обличчя були синтезовані з сигналів мозку. Щоб навчити систему штучного інтелекту, жінці довелося мовчки "повторювати" різні фрази зі словникового запасу з 1024 слів знову і знову, доки комп’ютер не розпізнає модель активності мозку, пов’язану з кожним звуком.

Замість цілих слів програму ШІ навчили розпізнавати фонеми, одиниці мови, які утворюють вимовлені слова.

Команда зараз працює над бездротовою версією, що означає, що користувачеві не потрібно буде фізично підключатися до комп’ютерів за допомогою проводів або кабелів.

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