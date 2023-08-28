Розробляв 6 місяців: чоловік зробив пропозицію руки і серця, "виклавши" її дронами в небі (фото)

Дрони сформували в небі кілька зображень на тематику кохання, включно з пляшками шампанського та закоханими серцями, перш ніж "сказати" слова "Виходь за мене".

У Британії жінка отримала пропозицію вийти заміж, викладену в небі дронами. Про це пише видання Mirror.

Подія сталася під час чемпіонату з феєрверків у Ньюбі-Холлі. 27-річна Меган Грінвуд була дуже здивована, коли прочитала в небі повідомлення для себе від її хлопця — 30-річного Ріса Уілана, з яким вона зустрічалася 9 років.

На дисплеї, налаштованому на улюблену пісню пари "6 Words від Wretch 32", дрони сформували в небі кілька зображень на тематику кохання, включно з пляшками шампанського та закоханими серцями, перш ніж промовити слова "Marry me" та "Megan".

"Я не знаю, як виглядало моє обличчя, але я знаю, що я точно почала тремтіти", — сказала Меган.

Вона додала, що її майбутній чоловік "не міг зробити нічого більш досконалого", і що незвичайна пропозиція руки і серця перевершила все, що вона могла собі уявити.

Меган та Ріс після пропозиції

За словами Ріса, він розробляв пропозицію впродовж 6 місяців, бо вважає, що звичайне "стати на коліно і вручити обручку" банально і не мало б бажаний ефект.

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