Українка поставила на заставку фото незнайомого кіборга, а потім вийшла за нього заміж (відео)

Історія кохання Анни та Артема почалася завдяки випадковості. Дівчина готувалася до уроку і шукала матеріали щодо війни в Україні, як раптом побачила свого майбутнього коханого і почала діяти.

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Вчителька Анна з Кам'янця-Подільського поставила на заставку телефону фотографію незнайомого воїна ЗСУ. Через рік вони одружилися. Про це йдеться в сюжеті видання "ШоТам" 17 серпня.

Між майбутніми коханими була відстань у 700 кілометрів і вони обидва мріяли зустріти справжнє кохання. Анна викладала історію у своєму рідному місті, а Артем боровся з російськими окупантами в окопі.

Дівчина вперше побачила свого чоловіка на фотографії, яку опублікував у мережi журналіст Сергій Лойко. Їй потрібні були матеріали для презентації для учнів. Військовий одразу запав у душу Анні і вона поставила цю світлину на заставку свого смартфона.

"Одночасно і серйозний, пронизливий погляд, з такою ніжністю він дивився", — згадує дівчина.

Вчителька почала діяти далі і знайшла захисника Донецького аеропорту (їх прозвали "кіборгами", — ред.) у соціальних мережах, де залишила після себе слід у вигляді "вподобайки". Це не залишилося поза увагою і через деякий час вона отримала повідомлення: "Привіт, звідки ти?".

Так вони й розпочали своє спілкування, яке з часом переросло в дещо більше — сильні почуття.

"Я була приємно здивована, мені було цікаво познайомитися з ним. Насамперед як із людиною, як із військовим. Я була дуже рада, що він живий і з ним усе добре", — продовжує дівчина.

Уперше вони зустрілися за місяць, на спеціальній виставці у Вінниці, де одразу відчули себе рідними і почали серйозні стосунки. Вони приїжджали одне до одного в гості, доки Анні не діагностували пухлину.

Вона для себе прийняла рішення обірвати стосунки через СМС, щоб не стати важкою ношею для коханого, але Артем не здався і відразу ж приїхав до неї в лікарню. На щастя, дівчина швидко впоралася з недугою.

Ще через деякий час вони дізналися, що чекають на дитину і вирішили одружитися. З 2018 року пара живе разом. За цей час встигли народити двох дітей — доньок.

"Повномасштабна війна застала їх у Празі. Артем негайно повернувся в Україну і вирушив на фронт. Зараз він б'є ворога в Бахмуті, Анна, як і раніше, чекає на нього вдома. Вона вірить: їхні зірки бережуть Артема, і він неодмінно повернеться додому з Перемогою!" — ідеться в повідомленні.

Раніше Фокус писав про історію сапера ЗСУ, який втратив зір під Бахмутом. Хлопець розміновував територію, коли здетонували боєприпаси, які збиралися підірвати. У результаті цього він отримав серйозні травми.