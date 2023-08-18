Украинка поставила на заставку фото незнакомого киборга, а потом вышла за него замуж (видео)

История любви Анны и Артема началась благодаря случайности. Девушка готовилась к уроку и искала материалы по войне в Украине, как вдруг увидела своего будущего возлюбленного и начала действовать.

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Учительница Анна из Каменец-Подольского поставила на заставку телефона фотографию незнакомого воина ВСУ. Спустя год они поженились. Об этом говорится в сюжете издания "ШоТам" 17 августа.

Между будущими возлюбленными было расстояние в 700 километров и они оба мечтали встретить настоящую любовь. Анна преподавала историю в своем родном городе, а Артем боролся с российскими оккупантами в окопе.

Девушка впервые увидела своего мужа на фотографии, которую опубликовал в сеть журналист Сергей Лойко. Ей нужны были материалы для презентации для учеников. Военный сразу запал в душу Анне и она поставила эту фотографию на заставку своего смартфона.

"Одновременно и серьезный, пронзительный взгляд, с такой нежностью он смотрел", — вспоминает девушка.

Учительница начала действовать дальше и нашла защитника Донецкого аэропорта (их прозвали "киборгами", — ред.) в социальных сетях, где оставила после себя след в виде "лайка". Это не осталось без внимания и спустя некоторое время она получила сообщение: "Привет, откуда ты?".

Так они и начали свое общение, которое со временем переросло в кое-что большее — сильные чувства.

"Я была приятно удивлена, мне было интересно познакомиться с ним. В первую очередь как с человеком, как с военным. Я была очень рада, что он живой и с ним все хорошо", — продолжает девушка.

Впервые они встретились спустя месяц, на специальной выставке в Виннице, где сразу почувствовали себя родными и начали серьезные отношения. Они приезжали друг к другу в гости, пока Анне не диагностировали опухоль.

Она для себя приняла решение оборвать отношения через СМС, чтобы не стать тяжелой ношей для возлюбленного, но Артем не сдался и сразу же приехал к ней в больницу. К счастью, девушка быстро справилась с недугом.

Спустя еще некоторое время они узнали, что ждут ребенка и приняли решение пожениться. С 2018 года пара живет вместе. За это время успели родить двоих детей — дочек.

"Полномасштабная война застала их в Праге. Артем немедленно вернулся в Украину и отправился на фронт. Сейчас он бьет врага в Бахмуте, Анна по-прежнему ждет его дома. Она верит: их звезды берегут Артема, и он непременно вернется домой с Победой!" — говорится в сообщении.

Ранее Фокус писал об истории сапера ВСУ, который потерял зрение под Бахмутом. Парень разминировал территорию, когда сдетонировали боеприпасы, которые собирались взорвать. В результате этого он получил серьезные травмы.