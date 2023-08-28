Багатомільйонна знахідка: чоловік виявив у шафі вкрадену в зірки Голлівуду "реліквію"

Колись Ніколас Кейдж був власником легендарного Action Comics No. 1, в якому світу був представлений Супермен. Комікс було випущено 1938 року, і коштував він тоді всього 10 центів. На сьогодні існує всього 100 примірників.

У США чоловік, який купив у Каліфорнії занедбану комору, виявив у ній річ вартістю 2,1 млн доларів, що колись належала американському акторові Ніколасу Кейджу. Про це пише Daily Star.

Найчастіше ті, хто риється в покинутих коморах, знаходять не скарби, а сміття. Але одна людина зробила багатомільйонну знахідку, виявивши у вантажному контейнері предмет, що належав колись Ніколасу Кейджу.

Любов зірки "Примарного гонщика" до Супермена ні для кого не секрет. У липні він навіть знявся у фільмі "Флеш" у костюмі Людини зі сталі. Насправді Кейдж настільки фанат супергероя, що назвав свого другого сина Кал-Ел — криптонське ім'я Супермена.

Колись актор був власником легендарного Action Comics No.1, у якому герой був представлений світу. Комікс було випущено 1938 року, і коштував він тоді всього 10 центів. Минуло 85 років, і на сьогодні існує всього 100 примірників.

Комікс став першим виданням такого роду, проданим більш ніж за 2 млн доларів США Фото: колаж Фокус

У 1997 році Кейдж придбав копію цієї цінної пам'ятної речі, присвяченої Супермену, за величезну суму в 150 тисяч доларів. Компанія Certified Guaranty Company поставила йому майже ідеальну оцінку 9,0 — найвищу з усіх відомих для цього видання коміксів.

Лише через три роки рідкісну річ зняли зі стіни в його будинку грабіжники. Поліцейські думали, що знайшли її 2002 року, але виявилося, що це не так, і комікс вважали втраченим назавжди. Так було доти, доки у квітні 2011 року його не виявили в покинутому складському приміщенні в Каліфорнії.

Неназвана людина, яка купила контейнер із шафою, була здивована своєю знахідкою і звернулася по допомогу до аукціоніста Дена Дотсона зі Storage Wars.

"Це божественне провидіння, що комікс був знайдений, і я сподіваюся, що реліквію повернуть моїй родині", — дізнавшись про знахідку, заявив тоді Кейдж.

Видання зазначає, що менш ніж через рік після виявлення коміксу його продала на аукціоні неназвана особа, яка могла бути або Кейджем, або покупцем складу. Він став першим виданням подібного роду, проданим більш ніж за 2 млн доларів США.

Раніше Фокус повідомляв, що студенти знайшли таємну кімнату в підвалі, в якій жив незнайомець. Стривожені мешканці будинку викликали співробітників поліції, які змогли потрапити всередину замкненої спальні й виявили там людину, на ім'я Джеремі. Чоловік жив у підвалі без відома студентів.

Також раніше повідомлялося, що канадець розкрив "таємницю" сейфа, який не могли відкрити кілька десятиліть. У магазині пообіцяли, що той, хто відкриє їхню схованку, отримає половину вмісту, якщо там буде щось цінне. Розкрити сейф вдалося звичайному водієві автобуса.