"Справжня чума": гігантські слимаки "захопили" будинок пенсіонерки (фото)

Жінка вважає, що причиною появи слимаків у її будинку є вогкість. Вона бореться з міською радою за те, щоб її співробітники прийшли та розв'язали проблему.

67-річна Роуз Александер з Великої Британії стверджує, що "справжня чума" гігантських слимаків вторгається в її дім уже кілька місяців, викликаючи в неї тривогу та депресію. Минулого року ці істоти навіть "зіпсували" їй Різдво. Про це пише EdinburghLive.

Пенсіонерка зуміла сфотографувати одного з жахливих слимаків на сміттєвому контейнері для харчових відходів біля свого будинку в Стенхаусі (Единбург, Шотландія). Жінка каже, що вона "сита по горло", оскільки в її будинку вже кілька місяців мешкає "справжня чума" гігантських слимаків. За словами Роуз, на минуле Різдво їм вдалося забратися в кухонний ящик, коли вона збиралася подавати вечерю, і тим самим зіпсувати великий обід для її сім'ї.

"Вони дуже великі, розбіглися по всьому саду і проникають на кухню через задні двері", — розповіла британка.

Роуз вважає, що причиною появи слимаків у її будинку є вогкість Фото: edinburghlive.co.uk

Роуз вважає, що причиною появи слимаків у її будинку є вогкість. За її словами, вона бореться з міською радою Единбурга за те, щоб її співробітники прийшли та подивилися на проблему. Жінка також стверджує, що слимаки спричиняють у неї відчуття тривоги та депресію.

"Я сита по горло цією справжньою чумою слимаків, що проникають у дім, і вже тривалий час чекаю на зустріч, щоб хто-небудь прийшов і подивився на проблему. Вони викликають у мене занепокоєння, я знаходжу їх усюди, у шафах із продуктами й в посуді. Я просто сита по горло і пригнічена тим, що не можу мати нормальну кухню, як усі інші", — сказала вона.

Британка також розповіла, що торік у неї був один слимак у ящику для столових приладів, коли вона збиралася подавати різдвяну вечерю.

"Я викинула вечерю у відро для сміття, і це зіпсувало нам Різдво", — додала пенсіонерка.

У раді підтвердили, що знають про цю проблему, і повідомили, що займуться її вирішенням.

Раніше Фокус повідомляв, що в Британії жінку судять за те, що вона покарала поні. Сару Моулдс підозрюють у жорстокому поводженні з твариною на прізвисько Брюс Всемогутній. Сторона обвинувачення стверджує, що покарання було непотрібним, контрпродуктивним і надмірним.

Також стало відомо, що кішка проїхала понад 800 км, застрягши в решітці радіатора. Тварина вважалася зниклою майже тиждень. Таксист каже, що вона подолала понад 800 кілометрів і це тільки того ранку, коли її було виявлено.