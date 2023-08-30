Розлучення не за горами: вагітна жінка поскаржилася на ігрову залежність чоловіка

За словами дівчини, вони з чоловіком зовсім не проводять часу разом, адже кожну вільну хвилину він сидить за комп'ютером. В одній грі за останні кілька років чоловік провів майже 4 тисячі годин.

Жінка опинилася в замішанні через ігрову залежність свого чоловіка, який ночами безперервно сидить у комп'ютері та забуває про свої обов'язки партнера. Про це повідомляє видання Mirror.

У матеріалі зазначається, що ігровий світ дуже захопливий і може подарувати людині кілька годин розслаблення, але в ньому є свої підводні камені. Іноді любов людей до ігор заходить надто далеко і може навіть зруйнувати шлюб.

В анонімному листі до Baby Centre жінка розповіла, що її чоловік може вночi грати впродовж кількох годин, а потім після раннього пробудження знову сидіти за комп'ютером. Часом ігрові сеанси можуть тривати і по 12 годин.

Через такий спосіб життя дружина змушена засинати на цілковитій самоті, а перед цим самостійно доглядати за їхньою спільною дитиною.

"Наша дитина прокинулася о 5 ранку і захотіла пляшечку, я запитала, чи може вона це зробити, не розуміючи, що вона тільки нещодавно лягла спати, а я залишилася нагорі з 8 вечора, нездорова і вагітна. Він звинуватив мене в тому, що я на нього кричу. Я думаю, що через те, що він втомився, він зірвався на мене", — розповідає дівчина.

Коли в сім'ї піднімається тема ігрової залежності, чоловік починає себе всіляко виправдовувати. Дружина вирішила провести невелике розслідування, під час якого з'ясувала, що за 5 років чоловік набрав 3 791 годину тільки в одній грі.

У деяких речах по дому він все ж допомагає, але дівчині хотілося б більше проводити з ним спільного часу. Коли у них з'являються вільні хвилини, партнер проводить їх за грою.

"Я почуваюся такою самотньою, і мені здається, що він ніколи не приділяє мені часу. Я близька до того, щоб розірвати шлюб через це, тому що я багато разів висловлювала свою стурбованість, а він ніяк не змінюється. Я відчуваю, що ми настільки віддалилися одне від одного, що наш шлюб уже не виправити", — розповідає далі жінка.

Раніше Фокус повідомляв, що американець ризикує життям, харчуючись щодня сирим м'ясом. На цю залежність у нього йде близько 175 доларів на тиждень. У його щоденний раціон входять і інші неприготовані органи тварин.